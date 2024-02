Dit wordt de sidekick van Hélène Hendriks bij De Oranjezondag: 'Ze heeft me zelf gevraagd'

Presentatrice Hélène Hendriks heeft zelf haar sidekick uitgezocht voor de wekelijkse talkshow die ze gaat presenteren. Vanaf zondag 10 maart is ze elke zondag te zien in een talkshow op SBS6.

Elf zondagen achter elkaar wordt De Oranjezondag uitgezonden. Er zit weinig oranje in, zei Hendriks zelf ook. Ze presenteerde al eens De Sportzomer en De Sportwinter. Ze is ook bekend van de voetbaluitzendingen rond de Champions League. En nu mocht ze dus zelf haar sidekick uitkiezen die altijd haar tafelgast is vanaf volgende maand.

Rutger Castricum

Niemand minder dan Rutger Castricum is door Hendriks gevraagd om haar te helpen het programma in goede banen te leiden. "Ze heeft me zelf gevraagd. Dat is een hele eer", zei Castricum bij Vandaag Inside. Hij is bekend geworden als interviewer bij Geenstijl en Pownews en is inmiddels dat platform ontstegen. Nog altijd heeft hij een brutale vraagstelling, maar pakt hij het professioneler en serieuzer aan dan toentertijd.

Rutger Castricum. ©Talpa

Hendriks ontvangt wekelijks wisselende gasten. Met hen spreekt zij over de actualiteit. De Oranjezondag is wekelijks om 21.30 uur te zien. Iedere aflevering duurt een uur. "Er is weinig oranje aan”, zegt Hendriks tegen het Algemeen Dagblad, refererend aan de naam. "Maar dat maakt helemaal niet uit.”