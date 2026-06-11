Het grootste WK voetbal ooit gaat eindelijk beginnen. De Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn de organiserende landen. Ditmaal is alles anders. Dat betekent dat er liefst drie verschillende openingsceremonies zijn. Hieronder lees je waarom.

Voor het eerst in de geschiedenis doen er 48 landen mee aan het wereldkampioenschap voetbal. Het is dan ook een primeur dat er drie organiserende landen zijn.

Waarom er drie verschillende openingsceremonies zijn op het WK

Om er één groot voetbalfestival van te maken, is besloten om in Mexico, Canada én de Verenigde Staten een openingsceremonie te houden. Het feest wordt afgetrapt in Mexico-Stad, voorafgaand aan de openingswedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Maar dit is niet de enige keer dat fans worden getrakteerd op een voorprogramma.

Ook Canada en de Verenigde Staten hebben ieder hun eigen openingsshow. In de drie landen worden verschillende nationale en internationale artiesten uitgenodigd. Zij moeten de aanwezige fans een onvergetelijke avond bezorgen.

Openingsceremonie Mexico

In Mexico-Stad begint het grootste voetbalfeest op aarde. Daar begint de openingsceremonie op donderdag 11 juni om 19.30 uur Nederlandse tijd. Twee absolute supersterren geven het startsein: popicoon Shakira en de Nigeriaanse rapper Burna Boy. Zij maakten ook een van de WK-nummers: Dai Dai.

Andere optredens zijn er van de Mexicaanse band Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules en Tyla.

Openingsceremonie Canada

Vervolgens is het de beurt aan Canada, dat zijn eerste wedstrijd op het WK speelt tegen Bosnië en Herzegovina. In het Toronto Stadium vangt de openingsceremonie om 19.30 uur aan. Ook in Canada is een blik wereldberoemde artiesten opengetrokken. Michael Bublé is de bekendste van het stel. Verder treden Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, William Prince en Vegedream op. Laatstgenoemde maakte het populaire nummer Ramenez la Coupe à la Maison toen Frankrijk in 2018 wereldkampioen werd.

Openingsceremonie Verenigde Staten

Na Mexico en Canada kunnen de Verenigde Staten natuurlijk niet achterblijven. Daar is alles groot, groter, grootst. Ook de openingsshow in aanloop naar het duel met Paraguay wordt groots aangepakt. Die wedstrijd wordt om 03.00 uur Nederlandse tijd gespeeld. Dat betekent dat de ceremonie in het Los Angeles Stadium pas om 01.30 uur begint. Kortom: eentje voor de nachtuilen.

Er is reden genoeg om wakker te blijven. De lokale heldin Katy Perry is de headliner. Zij wordt bijgestaan door rapper Future en de Zuid-Afrikaanse artiest Tyla. Het programma wordt compleet gemaakt door K-popster Lisa, de Nigeriaanse artiest Rema en de Braziliaanse zangeres Anitta. Het muziekduo Dan + Shay zingt vervolgens The Star-Spangled Banner, het volkslied van de Verenigde Staten.

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