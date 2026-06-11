Een opmerkelijke gast tijdens de openingsavond van het WK voetbal bij de NOS: Imke Courtois werd aangekondigd als een van de analisten op de Nederlandse tv. De Belgische heeft in haar thuisland veel ervaring met het bespreken van het voetbal, maar is in Nederland een relatief nieuw gezicht. Ze heeft dezelfde achternaam als de bekende keeper van Real Madrid. Familie of niet?

De NOS maakt veel programma's rondom het WK voetbal. 'De avondwedstrijden worden omlijst met WK Avond, het WK-avondprogramma waarin voetbalanalisten en andere gasten samen voetbal kijken en hun licht laten schijnen over alles wat er op en rondom het voetbalveld gebeurt. De presentatie ligt in handen van Sjoerd van Ramshorst en Gert van ‘t Hof', schrijft de publieke omroep.

Bij de opsomming van de analisten die regelmatig aanschuiven, komt ook de naam van Imke Courtois voorbij. Met haar Vlaamse tongval is ze een opmerkelijke verschijning aan tafel. Zij is inmiddels 38 jaar oud en heeft een hele carrière in het Belgische vrouwenvoetbal achter de rug. In 2003 debuteerde de verdedigster bij KFC Rapide Wezemaal en via DVC Eva's Tienen belandde ze in 2010 bij de semiprofs van Standard Luik.

Voetbalster én actrice

In Luik zou ze zeven seizoenen indruk maken. Met die club werd ze meermaals kampioen van België en won ze ook bekers. Ze is tevens 21-voudig international van de Red Flames, de bijnaam van de Belgische vrouwenploeg. Tijdens haar voetbalcarrière was ze ook nog actrice en speelde ze in de film Loft. Ze was ook te zien in tv-series als Topmodel, Over de Oceaan en De Verraders. In 2018 scoorde ze bij haar debuut in het zaalvoetbal.

Analiste

Al in 2015, ruim twee jaar voordat ze haar carrière beëindigde, dook ze bij de Belgische sportzender Sporza regelmatiger op als analiste van het voetbal. Dat gaat ze nu ook doen voor de Nederlandse televisie tijdens het WK voetbal. België is ook gekwalificeerd voor het WK en zit in een groep met Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland.

Familie van Thibaut Courtois?

Dé grote vraag die altijd gesteld wordt als Imke Courtois in beeld komt is: is zij familie van keeper Thibaut Courtois, die bij Real Madrid en de Belgische nationale ploeg onder de lat staat? Gezien haar leeftijd zou hij haar broer kunnen zijn, maar ze voelde zich al snel gedwongen om de geruchten de kop in te drukken.

Nietdezusvan

Ze maakte wel gekscherend gebruik van alle aandacht rondom haar naam. Ze richtte als ondernemer een bedrijf op met de naam 'Nietdezusvan', dat gericht is op 'handel drijven in promotie-artikelen en kledij'. "Eens en voor altijd: nee dus", wilde ze duidelijk maken op de vraag of ze familie is van Thibaut. "Maar ik vind het wel grappig dat mensen zich die vraag stellen. Toen ik naar de bank ging om mijn eigen bedrijf op te richten, had ik een naam nodig. Ik heb er hooguit tien seconden over nagedacht en zei toen: Nietdezusvan. Grappig, toch?"

Bewust Alleenstaande Moeder

Voor zover bekend heeft Imke Courtois geen relatie of geliefde. In 2023 beviel ze als zogeheten 'Bewust Alleenstaande Moeder' van dochtertje Max. In Humo zei ze op mannen te vallen, maar dat ze haar heteroseksualiteit niet per se als iets vasts beschouwt. "Ik blijf erbij dat ik straks iets anders kan beslissen. Je seksuele voorkeur kan een gevolg zijn van omgevingsfactoren. Seksuele voorkeur mág een keuze zijn."

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