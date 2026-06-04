De Duitse voetbalheld Thomas Müller is door een rottige periode gegaan. De 36-jarige speler van Vancouver Whitecaps en zijn voormalige vrouw Lisa zijn uit elkaar. Geruchten daarover deden al de ronde.

Müller groeide op bij Bayern München, waar hij tal van prijzen won. De aanvallende middenvelder bloeide op onder Louis van Gaal en werd vervolgens een echte clubheld. Müller won onder meer dertien keer de Bundesliga, twee keer de Champions League en zes keer de Duitse beker. Vorig jaar besloot hij een avontuur aan te gaan in Vancouver bij de Whitecaps.

Dat deed hij zonder zijn vrouw Lisa, die achterbleef in Duitsland. Dat was niet zonder reden, want ze acteert zelf op hoog niveau in de paardensport. Daardoor kwam ze vorig jaar nog groot in het nieuws.

"De beslissing om op twee continenten te blijven werken was niet makkelijk voor ons", zei ze afgelopen februari tijdens een evenement. Het was nooit een vraag "dat we onze stoeterij een jaar alleen zouden laten". Lisa vervolgde: "Als atleet weet hij hoeveel ik leef voor mijn sport. Als atleet weet ik hoeveel hij leeft voor de zijne."

Pijnlijke breuk voor Thomas Müller

Dat Lisa Müller besloot om haar man niet achterna te reizen, zorgde voor geruchten in ons buurland. Maandenlang ging het over de relatie tussen de twee. Müller en zijn vrouw trouwden in 2009, maar inmiddels zijn ze uit elkaar. Dat bevestigde de advocaat van het koppel aan SportBild.

"Het echtpaar is enige tijd geleden in goed overleg uit elkaar gegaan", sprak Christian Schertz tegenover het Duitse medium. "Er zullen geen verdere verklaringen worden afgelegd. Ik verzoek u de privacy van mijn cliënten te respecteren en af ​​te zien van verdere vragen."

Rol op WK voetbal

Müller voetbalde 131 interlands voor het Duitse nationale elftal. In 2014 werd hij wereldkampioen met Die Mannschaft, twee jaar terug kondigde hij zijn vertrek aan. Op het aankomende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zal Müller een bijzondere rol vervullen; hij is analist voor de Duitse zender Magenta TV.

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