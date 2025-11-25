Thomas Müller is misschien wel één van de beste Duitse voetballers van deze eeuw, maar ook zijn vrouw is een bekende in de sportwereld. Lisa Müller is namelijk dressuuramazone en doet regelmatig mee aan wedstrijden. De vrouw van de topvoetballer heeft deze week echter keihard uitgehaald naar de media.

Müller deed dit weekend met haar paard Zonik mee aan de German Masters. Ze eindigde ze als zevende in de dressuurwedstrijd op het hoogste internationale niveau. Zelf vond ze dat een goed resultaat, maar desondanks kreeg ze in Duitsland flink wat kritiek over zich heen na haar optreden in Stuttgart.

Daar is ze nu helemaal klaar mee. In een interview met de Abendzeitung München geeft ze op niet mis te verstane wijze aan dat het "moeilijk te verdragen" is als mensen die 'geen benul hebben' van dressuur haar bekritiseren.

Het is niet voor het eerst dat ze zich daarover beklaagt, want dat deed Müller, die 57e op de wereldranglijst staat, eerder bij het Duitse RTL ook al: "Zodra ik niet win, word ik in de gewone kranten, die geen benul hebben van mijn sport, afgeschilderd alsof ik gefaald heb."

Haar trainer Isabell Werth (56), die zelf meedeed aan zeven Olympische Spelen en acht gouden medailles pakte, sluit zich daarbij aan: "Ze staat onder druk omdat iedereen kijkt. Ze kan geen fout maken zonder dat de hele wereld erover praat."

Lisa krijgt het dus zwaar te verduren en tot overmaat van ramp kan haar man haar daarbij niet van dichtbij steunen. Hij speelde vanaf zijn debuut in het profvoetbal voor Bayern München, maar verkaste deze zomer naar het Canadese Vancouver Whitecaps, dat in de MLS speelt.

De twee leven sindsdien gescheiden, want eerder gaf de 131-voudig international van Duitsland al aan dat hij tot zeker december alleen in Vancouver zou verblijven. Dat had alles te maken met de sportieve verplichtingen van zijn vrouw.

