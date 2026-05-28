Annekee Molenaar heeft op Instagram een opvallende wijziging doorgevoerd die de nodige wenkbrauwen doet fronsen. Een officiële bevestiging van een scheiding mett Matthijs de Ligt is er nog altijd niet, maar de signalen stapelen zich op.

In de zomer van 2024 gaven Annekee Molenaar en Matthijs de Ligt elkaar het jawoord, maar sindsdien zwellen de geruchten over hun scheiding alleen maar aan. Nu lijkt Molenaar zelf naar de buitenwereld te laten zien hoe de vork in de steel zit: op Instagram gebruikt ze niet langer de naam De Ligt, maar weer haar meisjesnaam. Het was juicekanaal RealityFBI dat het detail als eerste oppakte, hetzelfde platform dat vorig jaar ook als eerste berichtte dat de twee uit elkaar zouden zijn.

Trouwfoto's verwijderd

Het is niet de eerste keer dat de twee aanleiding geven tot speculaties. De Ligt verwijderde eerder al tientallen foto's van zijn vrouw van Instagram, waaronder de foto's van hun huwelijk. Het huwelijk zoo daarmee nog geen twee jaar standgehouden hebben, al is ook dat vooralsnog niet officieel bevestigd.

Sinds de vermeende breuk lijkt Molenaar haar eigen weg te bewandelen. Via haar platform Annie's Alchemia deelt ze haar spirituele inzichten en ervaringen. In haar podcast sprak ze openhartig over een traumatische jeugdherinnering en de EMDR-therapie die ze onderging om die te verwerken. Volgens RealityFBI zou de breuk tussen de twee onder meer te maken hebben met die spirituele interesses van Molenaar.

Domper voor Matthijs de Ligt

Ook op het voetbalveld verloopt het leven van De Ligt momenteel niet van een leien dakje. De verdediger kampt al sinds november 2025 met een hardnekkige rugblessure en ging deze maand onder het mes. Daardoor mist hij het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, waar Nederland op 14 juni zijn eerste groepswedstrijd speelt tegen Japan.

Voor bondscoach Ronald Koeman is de afwezigheid van De Ligt een forse streep door de rekening. De 52-voudig international was bezig aan een sterk seizoen bij Manchester United, maar kwam door de blessure uiteindelijk tot slechts dertien Premier League-optredens. De Ligt liet via Instagram weten uit te kijken naar zijn herstel en hoopt aan het begin van het nieuwe seizoen weer inzetbaar te zijn.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover