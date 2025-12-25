Estavana Polman nam deze maand bij het WK handbal in eigen land afscheid van het Nederlandse team en daar was haar geliefde Rafael van der Vaart uiteraard bij aanwezig. De twee (ex-)topsporters zijn allebei enorm populair bij het grote publiek in Nederland en voormalig tophockeyster Naomi van As is één van hun fans. Zij roept het stel zelfs uit tot hét sportkoppel van 2025.

In de Eindejaarsspecial van hun Sportnieuws.nl-podcast kiezen Van As en Ellen Hoog hun favoriete stel uit de Nederlandse sportwereld van het afgelopen jaar. Bij Van As, die zelf al lange tijd samen is met oud-schaatser Sven Kramer, valt de keuze op Estavana Polman en Rafael van der Vaart: "Dat vind ik een leuk koppel."

De handbalster en de oud-voetballer zijn al lange tijd samen. Ze papten in 2016 met elkaar aan en kregen een jaar later dochter Jesslynn. Hoog snapt de keuze van haar kompaan wel: "Die zijn allebei zo gek als een deur."

Afscheid op WK

Waar Van der Vaart al langere tijd gestopt is, is de handbalster wel nog altijd actief in haar sport. Toch nam zij onlangs al gedeeltelijk afscheid als handbalster, want Polman komt vanaf 2026 niet meer uit voor het Nederlands team, waarmee ze in 2019 wereldkampioen werd. Van As denkt dat Oranje Polman gaat missen, al is het maar door de manier waarop zij met de media omgaat: "Zij is natuurlijk gewoon zo leuk in interviews."

Polman nam in december afscheid als international na het WK in eigen land. Oranje speelde met de steun van het publiek een sterk toernooi, maar greep uiteindelijk net naast de medailles. In de halve finale was angstgegner Noorwegen veel te sterk en in de troostfinale kreeg Frankrijk de Oranje-handbalsters pas na verlenging op de knieën.

Dat was natuurlijk een vervelend einde van de interlandloopbaan van Polman, maar Van As zag dat de handbalster daar weer geweldig op reageerde: "Ze zei toen ook: 'ja, kan mij het schelen, ik ben gestopt. Ik hoef er niet meer over te praten'."

'Wat een type'

Ook Van der Vaart valt helemaal in de smaak bij de voormalig tophockeyster: "Daar moet ik ook gewoon om lachen. Die vind ik zo gek, wat een type joh. Dan zit hij ook met geschminkte wangen, lekker in beeld. Dat zijn dochter dat heeft gedaan. Vind ik mooi, die heeft ook gewoon schijt."

Beluister de podcast

In de eindejaarsspecial van hun podcast voor Sportnieuws.nl kijken ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As terug op de mooise momenten van het afgelopen sportjaar, blikken ze vooruit op 2026 én bespreken ze hun favoriete Nederlandse topsportkoppels. Daarin is ook te horen welk stel Hoog kiest. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.