De kerstdagen komen eraan. Een tijd om je geliefden op te zoeken, het gezellig te maken en dankbaar te zijn. Dat is ook bij ex-topvoetballer Rafael van der Vaart en tophandbalster Estavana Polman niet anders.

Van der Vaart, Polman en hun dochter Jesslynn poseren samen op een foto die door de oud-speler van onder meer Ajax en Real Madrid op Instagram wordt gedeeld. "Samenzijn is alles", zo schrijft Van der Vaart, gevolgd door emoji van een kerstboom en een hartje.

WK handbal

Voor Polman is deze periode geknipt om bij te komen van het WK handbal, dat in november en december in Duitsland en Nederland werd georganiseerd. Oranje begon ijzersterk aan het toernooi en versloeg onder meer topland Frankrijk in de groepsfase. Maar datzelfde land stond in de troostfinale in de weg van brons. Oranje eindigde als nummer vier. Voor Polman was dat haar laatste interland. Zij gaat wel nog door als clubspeelster bij Rapid Bucuresti.

Polman had graag met een bronzen medaille afscheid genomen van het Nederlands team, maar een trots gevoel over het 'knokken en vechten tot het einde' van Oranje verdrong de teleurstelling.

Sleeptouw

Polman nam de ploeg tegen Frankrijk vaak op sleeptouw. "Ik heb een paar keer gedacht dat we het zouden redden. Het team heeft gevochten en het was mooi dat we nog die verlenging eruit haalden. Maar in zo'n verlenging kan het alle kanten op. Zelf heb ik er heel bewust van genoten dat het mijn laatste wedstrijd was. Hier afsluiten voor eigen publiek is een hoogtepunt en dat maakt me trots", zei ze.

Trouwen?

Polman weet niet of zij en haar vriend Rafael van der Vaart ooit nog trouwen. De handbalster en presentatrice wacht het af, vertelde ze ooit in tijdschrift Beau Monde. "Let's see. Als het straks allemaal goed voelt en we hebben een huisje in Nederland... We hebben geen haast", zegt Polman. "We zijn negen jaar samen en hartstikke gelukkig, maar we zijn nu vooral druk met andere dingen."

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Van der Vaart en Polman zijn sinds begin 2016 samen. Ze hebben samen een dochter. De oud-voetballer zei vorig jaar nog in het Omroep MAX-programma Sterren op het Doek dat Polman niet wilde trouwen, omdat hij zijn vorige huwelijk "al een keer verkloot" had. Van der Vaart was eerder gehuwd met Sylvie Meis.