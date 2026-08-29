Ex-tophandbalster Estavana Polman maakte vrijdag live op tv het geslacht van haar tweede kind bekend. Samen met Rafael van der Vaart weet ze ook al dat hij vernoemd zal worden naar een speciaal persoon. Die naam geeft ze alvast prijs.

De 34-jarige was vrijdag te gast bij Vandaag Inside. Aan het begin van de avond werd haar al gevraagd of zij en Van der Vaart een jongen of een meisje verwachten. "Als jullie lief blijven vanavond, dan zeg ik het", grapte ze. Aan het eind van de uitzending liet ze weten dat ze een zoon krijgt.

Tijdens de rubriek In de Wandelgangen praat Polman met Tina Nijkamp en Wilfred Genee nog even na over de uitzending. "Is René een optie als jongensnaam?", doelt Genee op VI-gezicht Van der Gijp. "Nee, René wordt het niet", antwoordt het handbalicoon. De baby zal ook niet vernoemd worden naar Johan Derksen.

Vernoemd

Toch zal de zoon van Van der Vaart en Polman de naam van een voetballer gaan dragen, eentje die hen erg dierbaar is. Haar dochter is al vernoemd naar haarzelf: Jesslynn Estavana. "En Damián is Damián Rafael", vertelt Polman over de zoon die Van der Vaart kreeg met zijn ex-vrouw Sylvie Meis.

"Dus omdat het een jongen wordt, wordt de tweede naam Damián", onthult ze. "Maar de eerste naam weten we nog niet. Daar zijn we nog niet over uit." Polman en Van der Vaart hebben nog tot februari de tijd om een naam voor hun zoon uit te kiezen. Dan is de ex-handbalster uitgerekend.

Damián van der Vaart

De 20-jarige Damián van der Vaart treedt in de voetsporen van zijn vader als voetballer. Hij speelt als middenvelder bij Jong Ajax. Hij heeft een erg goede band met zijn halfzusje Jesslynn. De twee reageerden enthousiast op het nieuws dat Polman weer in verwachting is. "Damián was al enorm blij met z'n zusje en dan nu nog een keer. Jesslynn kan al bijna niet meer wachten", vertelde de oud-voetballer in gesprek met Sportnieuws.nl.