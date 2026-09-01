Vincent van der Voort had de deelname van collega-darter Dick van Dijk aan het immens populaire tv-programma B&B Vol Liefde niet aan zien te komen. De analist en oud-prof was net een weekje weg toen de voormalig darter van het Nederlands team ten tonele verscheen bij het kasteel van Mireille in Frankrijk, op zoek naar de liefde. In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door schetst Van der Voort zijn collega Van Dijk, met wie hij jarenlang optrok.

De 56-jarige Van Dijk is tweevoudig wereldkampioen darts, want hij won bij de dartsbond WDF de World Cup van 2005 zowel met Nederland als individueel. Met het Nederlandse team had hij Van der Voort, Co Stompé en Raymond van Barneveld aan zijn zijde. Waar hij 'Barney' jaren later in een interview volledig fileerde, bewaart Van der Voort vooral goede herinneringen aan Van Dijk. "Ik ken het programma waar hij nu in zit totaal niet, maar ik hoop dat hij de liefde vindt", gunt Van der Voort zijn voormalig collega al het geluk van de wereld.

"Wel leuk. Hij is iemand met heel veel humor en kon ook nog heen goed darten. Je kunt onwijs met hem lachen, maar dit had ik dan ook weer niet van hem verwacht." Van der Voort is duidelijk geen fan van het verder populaire televisieprogramma waarin vrijgezelle eigenaren van Bed & Breakfasts in heel de wereld kandidaten uitnodigen die zich aangemeld hebben op zoek naar de liefde. "Hij speelt al dertig jaar darts. Ik heb ook veel tegen hem gespeeld in de BDO-tijd. Een prima darter. Hij heeft het even geprobeerd bij de PDC en dat is niet gelukt. Daarna uit het oog verloren tot hij met dat interview over Van Barneveld kwam."

In dat interview had Van Dijk zijn voormalig dartscollega 'Barney' 'mentaal zwak' genoemd. "Alles draaide altijd om Raymond. Als we hadden verloren kregen we 's avonds van hem te horen wat er allemaal niet goed was. En dan wilde hij dood. Ik zei: Joh, pak een stuk touw! Kom op, zeg. Altijd klagen, hij is mentaal zó zwak", zei Van Dijk toen. Van der Voort hoopt dat het Van Dijk lukt om de liefde te vinden, maar gaat geen seconde kijken naar het programma. "Echt geweldig onderwerp dit", zucht hij cynisch. "Zijn we RTL Boulevard aan het opnemen ofzo?"

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In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes alle ins en outs van de dartswereld. Zo komt de Euro Tour in Hongarije voorbij, maar ook Dick van Dijk in B&B Vol Liefde. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.