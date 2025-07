Dirk van Duijvenbode zit tijdens zijn terugkeer op de World Matchplay met meer in zijn hoofd dan alleen darts. Zijn vriendin Saskia Kokshoorn is zwanger van hun tweede kind en is uitgerekend in de week van het grote rankingtoernooi. De Nederlandse darter gaat met een uitgekiend schema naar Blackpool. "Ik heb alle vluchtschema's in mijn hoofd", zegt Van Duijvenbode in gesprek met Sportnieuws.nl.