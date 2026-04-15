Raymond van Barneveld was afgelopen week weer eens de sjaak door toedoen van een oud-collega. Voormalig World Cup-winnaar bij de WDF, Dick van Dijk, haalde in een interview zijn gram bij enkele topspelers van vroeger en nu. Van Barneveld was er één van. Collega en goede vriend Vincent van der Voort sprak de dartslegende erover na publicatie.

Van Dijk heeft in het verleden wel vaker onthullende interviews gegeven uit het dartswereldje, maar het was alweer een tijdje geleden dat iemand iets van hem vernomen had. Totdat er in de nieuwe editie van tijdschrift Panorama een groot interview verscheen, waarin Van Dijk gehakt maakte van onder meer Van Barneveld en dartsanalist Co Stompé. "Ik heb het idee dat hem wat dwars zit", gniffelt Van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

'Er is wat oud zeer blijven hangen'

"Hij heeft wat tegen Van Barneveld en Stompé, die twee komen er niet best vanaf. Het waren veel lelijke dingen en niet heel positief. Ik ken Dick al dertig jaar. Het is een heel markant persoon. Hij zegt alles wat hij denkt en gooit er van alles uit. Je kan onwijs met hem lachen en hij heeft heel veel humor. Maar wat hij er nu allemaal uitkraamt, daaruit blijkt wel dat er wat oud zeer is blijven hangen."

'Dit hakte er wel in bij Raymond'

Wat precies, is ook voor Van der Voort gissen. Wel sprak hij met 'slachtoffer' Van Barneveld over het interview en hoe het voor hem voelde. "Ik weet niet of er nog meer komt, maar dit hakte er wel in bij Raymond. Het was voor hem vervelend om te lezen en te horen. Het is niet zo dat dit pas de eerste klap van het jaar is voor Raymond. Hij krijgt klap op klap op klap en deze komt wel aan."

