Ex-voetbalvrouw Sylvie Meis moet zich flink haasten om fans te laten smelten met gewenste foto

Sylvie Meis is inmiddels 47 jaar, maar haar populariteit wordt er met de jaren niet minder op. De ex van Rafael van der Vaart vertoeft de laatste dagen in het buitenland en laat haar vele volgers er van meegenieten.

De geboren Brabantse woont inmiddels in het Duitse Hamburg en hoewel het weer al weken uitstekend is, besloot ze de Duitse zon in te ruilen voor de Griekse. Meis deelt op Instagram een paar kiekjes vanuit Zuid-Europa, maar moest daarvoor wel een beetje tempo maken.

Tenminste, dat schrijft ze op haar eigen pagina. "Op tijd voor golden hour", aldus Meis, die veel positieve reacties kreeg van haar volgers. Vanaf Griekenland zal ze ongetwijfeld ook tevreden terugkijken op een aantal drukke dagen.

Meis, die ook zeer populair is in Duitsland, kwam namelijk met nieuws. Samen met een Duitse winkel bracht ze nieuwe sportkleding op de markt. Daar was ze eerder deze week zeer enthousiast over. "Stijlvol, comfortabel en perfect voor je actieve levensstijl. Ik kan niet wachten tot het je ziet", aldus de betrokken Meis.

Bijzondere uitspraak in interview

De presentatrice, onderneemster, actrice en model weet haar publiek al jaren goed te bereiken. Dat doet ze niet alleen via haar eigen kanalen, maar ook via interviews met bekende media. Zo stond ze onlangs in de Duitse Playboy, waar ze een opvallende uitspraak deed toen haar gevraagd werd wat ze zou doen als ze voor één dag een man zou zijn.

Huwelijk met Rafael van der Vaart

De populariteit van Meis nam een vlucht toen ze in 2003 een relatie kreeg met Rafael van der Vaart. De twee trouwden, kregen een zoon (Damián) en waren jarenlang het ultieme showbizzkoppel van Nederland. Daar kwam in 2013 na een ruzie een eind aan. Vervolgens had Meis meerdere relatie. Ze trouwde zelfs opnieuw, met kunstenaar Niclas Castello. Maar ook dat huwelijk duurde niet voor eeuwig. In 2023 gingen zij ook uit elkaar.

Ex klapt uit de school

Haar meest recente romance was met miljonair Wim Beelen. Dat is inmiddels over maar de twee hadden het maanden bijzonder gezellig. De rijke Beelen deed eerder dit jaar zijn verhaal en deed toen een aantal opvallende uitspraken. "Ik voelde me leeg en kut. De wereld dacht dat ik king was, maar dat was ik niet."

De voormalig voetbalvrouw is inmiddels weer, voor zover bekend, vrijgezel. Van der Vaart is inmiddels al jarenlang gelukkig met tophandbalster Estavana Polman.