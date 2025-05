Multimiljonair greep zijn kans bij Sylvie Meis (ex-vrouw Rafael van der Vaart): 'Ik voelde me leeg'

Het liefdesleven van Sylvie Meis maakt nog altijd veel los in Nederland. De voormalig partner van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart grapte dat ze vaker verloofd is dan ze kan tellen. Eerder dit jaar liep een relatie met de steenrijke ondernemer Wim Beelen stuk. Hij deed recent zijn kant van het verhaal.

De multimiljonair was recent te gast in een podcast genaamd Dutch Dragons, waar ondernemers met elkaar in gesprek gaan. Uiteraard kwam toen Beelen te gast was ook zijn relatie met Sylvie Meis op tafel. De twee hadden enkele maanden een relatie en die werd in Nederland behoorlijk uitgelicht. Volgens Beelen zat het verhaal in eerste instantie echter anders in elkaar.

"Ik had niets met Sylvie, maar opeens stond het groot in de pers", zo vertelt hij. Beelen (49) greep vervolgens zijn kans. "Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je ontkennen, dan gaat iedereen je achtervolgen. Of je zegt: ik ga het gewoon proberen. En ik heb dat toen geprobeerd." De aandacht werd er vervolgens niet minder op. "Ik kreeg duizenden appjes van mensen. Wim je bent koning, je bent king."

Dat bleek in de praktijk allerminst het geval, want Beelen zat op dat moment totaal niet goed in zijn vel. "Ik voelde me leeg en kut. De wereld dacht dat ik king was, maar dat was ik niet."

Over zijn voormalig partner heeft Beelen echter niets te klagen. "Over Sylvie: ze is een superlief meisje. Zij heeft me heel veel geleerd in mijn journey om Wim te worden. Ik had het niet moeten missen en niet willen missen."

De gasten aan tafel, waaronder Jort Kelder, nemen daar echter geen genoegen mee. Hij wil weten of het nou een échte relatie was. Beelen reageert er op zijn eigen manier op. "We hebben met elkaar omgang gehad. We hebben samen gegeten, we hebben gedronken en zijn samen op vakantie geweest." Kelder geeft niet op en wil weten of ook de liefde is bedreven, maar daar geeft de hoofdpersoon geen antwoord op. "Sommige dingen... Daar praat je niet over."

Toen het fragment naar buiten kwam, was nota bene Johan Derksen degene die min of meer in de bres voor Meis sprong. De man die altijd kritisch is geweest op het liefdesleven van Van der Vaarts ex. "Wat een vervelende man is dat joh. Griezel van een gozer, aansteller. Hij moet zich realisreren dat Sylvie omgang met hem had omdat hij een hele portefeuille met creditcards had."