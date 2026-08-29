Model Rose Bertram en oud-voetballer Gregory van der Wiel waren jarenlang een koppel. Al op jonge leeftijd vertrokken ze samen naar Parijs voor hun carrières. Nu komt de 31-jarige met een documentaire over haar leven, die 'de wereld gaat shockeren'.

Bertram ontmoette Van der Wiel toen ze pas 17 jaar oud was. De 46-voudig Oranje-international was op dat moment 24 en maakte de overstap van Ajax naar Paris Saint-Germain. Ze gingen samen in Parijs wonen, waar de Belgische ook kon werken aan haar modellencarrière.

Ze deed campagnes voor onder andere H&M, L'Oréal en Hunkemöller. Bovendien schitterde ze in 2015 als eerste Belgische in het beroemde Sports Illustrated Swimsuit Issue.

De twee verhuisden later nog naar Turkije, waar Van der Wiel speelde bij Fenerbahçe, Italië (Cagliari) en Canada (Toronto FC). Het stel kreeg twee dochters, die inmiddels 5 en 8 jaar oud zijn. Bertram en Van der Wiel gingen in 2022 uit elkaar. De voetballer maakte later bekend dat hij problemen had met zijn mentale gezondheid.

Schokkende documentaire

Bertram is sinds de breuk al met een nieuw project bezig. Ze wordt namelijk al vijf jaar lang gevolgd voor een eigen documentaire. Inmiddels is het bijna zover. De film zal aan het eind van deze zomer te zien zijn. "Ik heb gezien hoe sterk de liefde tussen moeder en dochter kan zijn. En hoe diezelfde liefde een hele familie onder enorme spanning kan zetten", zei de maker van de docu bij de aankondiging ervan.

Bertram deelde vrijdag zelf meer over de film in een TikTok-video. "Voorbereiden op de documentaire over mijn jeugd, want het gaat de wereld shockeren", schrijft ze.

Gregory van der Wiel

Van der Wiel speelde 46 interlands voor het Nederlands elftal. Hij maakte onder bondscoach Bert van Marwijk zijn debuut in 2009. De rechtsback Speelde onder meer mee in de finale van het WK 2010 in Zuid-Afrika. Hij zat ook bij de selectie van het EK in 2012.