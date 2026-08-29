Johan Derksen heeft vrijdagavond bij Vandaag Inside geen spaan heel gelaten van Wout Weghorst. De spits van FC Twente speelde een belangrijke rol bij de Europese zege op Qarabag, maar het waren vooral zijn uitspraken na afloop die bij Derksen voor verbazing zorgden. De analist kan weinig met de manier waarop Weghorst zijn geloof nadrukkelijk uitdraagt.

Weghorst beleefde sportief gezien juist een uitstekende avond. FC Twente won na verlenging met 1-4 van Qarabag en verzekerde zich daarmee van een plaats in de competitiefase van de Conference League. De spits maakte in de verlenging de belangrijke 1-3 en wees tijdens het vieren van zijn doelpunt naar de lucht. Na afloop bedankte hij tegenover ESPN uitgebreid God voor de kracht en energie die hij had gekregen.

'Weg helemaal kwijt'

Bij Vandaag Inside werden de beelden van het interview getoond. Derksen kon zich vervolgens niet inhouden. "Die jongen is helemaal de weg kwijt. Ik vind het echt een rare jongen worden", reageerde hij. Vervolgens richtte hij zijn pijlen specifiek op de manier waarop Weghorst over zijn geloof spreekt. "Dat hij op zondag mag spelen van onze lieve Heer. Hij is een filosoof van de koude grond."

Het stoort Derksen vooral dat Weghorst zijn geloof regelmatig ter sprake brengt. Volgens de analist hoeft de Oranje-international daar niet voortdurend publiekelijk over te vertellen. "Hij wil er ook graag over praten. Hij begint elke keer over God", aldus Derksen. "Hij hoeft het niet zo uit te dragen. Het is een beetje een Jezus-freak."

Belangrijke wedstrijd

De uitspraken van Weghorst kwamen na een voor hem belangrijke wedstrijd. De aanvaller lag de afgelopen weken regelmatig onder vuur, maar hielp Twente vrijdagavond met een doelpunt en een assist verder in Europa. Zijn optreden tegen Qarabag betekende daarmee een sportief antwoord op de kritiek.

Dat veranderde voor Derksen echter weinig aan zijn oordeel over het gedrag van de spits. De analist vindt dat Weghorst zijn gevoelens in vrijwel iedere situatie zeer nadrukkelijk toont. "Alles wat hij doet is overdreven: boos zijn, verdrietig zijn, blij zijn, noem het maar op."

De analist besloot zijn betoog uiteindelijk met een cynische opmerking. Waar Weghorst God na afloop een belangrijke rol toedichtte in zijn prestaties, trok Derksen dat nog wat verder door. "Ik zie God nog topscorer worden dan."