Toptennisster Aryna Sabalenka en haar grote liefde Georgios Frangulis zijn sinds maart van dit jaar verloofd. Hoewel de nummer één van de wereld staat te popelen om te trouwen, kijkt ze niet positief terug op het aanzoek. Ze vroeg zelfs de fotograaf om haar gezicht niet vast te leggen op beeld.

De Braziliaanse zakenman Frangulis ging in maart op één knie voor Sabalenka. Hij had groots uitgepakt met het aanzoek. Hij stelde de romantische vraag aan de rand van een zwembad, die versierd was met een grote hoeveelheid bloemen en kaarsen.

De Belarussische had echter minder moeite gedaan in aanloop naar het bijzondere moment. Ze werd compleet verrast door haar vriend en dat had een vervelend bijgevolg voor haar. "Heb je gezien hoe ik eruit zag?", blikt ze terug in gesprek met Vogue.

Spijkerbroek en slippers

Als ze had geweten wat haar te wachten stond had ze wel wat meer haar best gedaan. "Ik droeg een spijkerbroek. Hij was een mooie spijkerbroek, maar ja... Ik had een wit t-shirt, teenslippers en een lelijke vlecht in mijn haar. Het gebeurde na twee trainingen en ik had een behandeling gekregen (bij de fysiotherapeut, red.). Ik lag met mijn gezicht op die tafel en de afdruk daarvan stond nog steeds in mijn voorhoofd."

'Zorg dat mijn gezicht niet in beeld is'

"Niemand had me zo ver gekregen om wat make-up op te doen", vervolgt ze. Na het jawoord baalde ze daar enorm van. "Ik moest zelfs even huilen omdat ik er zo lelijk uitzag. Ik was totaal niet voorbereid. Ik zei tegen de video- en fotograaf: 'Doe wat je wil, maar zorg dat mijn gezicht niet in beeld is.'"

US Open

Sabalenka hoopt tijdens de US Open haar vijfde grandslamtitel in de wacht te slepen. Het hoofdtoernooi begint zondag. Ze kwam samen met Novak Djokovic al in actie in het gemengd dubbelspel. Ze werden al in de eerste ronde van het gemengd dubbelspel op de US Open uitgeschakeld. Het duo verloor met 4-1 2-4 2-10 van de Tsjechische Kateřina Siniaková en de Brit Henry Patten.

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