De familie van Jutta Leerdam is nog steeds aan het nagenieten van hun ski-trip. De zus van de topschaatsster, Merel Leerdam, deelt nieuwe kiekjes waarop haar familieleden uitgelaten reageren.

Voor het eerst na vele jaren kon de familie Leerdam weer met z'n allen op skivakantie gaan. Dat deed de familie van de kersverse olympisch kampioene over 1000 meter dan ook een paar weken geleden. Zo gingen ze naar het luxueuze Franse Courchevel. De napret van die reis is nog steeds in volle gang.

Grote napret bij familie Leerdam

Zo plaatste Merel Leerdam zaterdag een 'familie ski-trip dump' op haar Instagram-account. De collage bevatte foto's en video's van de familie Leerdam. Daarin is te zien hoe hoe de familie van de besneeuwde bergen afglijd en hoe, onder meer Jutta, uit haar dak gaat tijdens de aprés-ski.

De post van Merel krijgt veel uitgelaten reacties van de familie Leerdam. Zo schrijft het andere zusje van Jutta, Beaudine Leerdam: "Love love love." Moeder Monique Leerdam reageert: "Zo leuk", gepaard met een emoji van hartje. Broer Kjeld Leerdam zette ook emoji's onder het bericht van Merel. Hij reageerde met een hartje, fles champagne en trouwring.

Huwelijksaanzoek

Die emoji van de trouwring slaat op het huwelijksaanzoek van Merel. Zij werd tijdens de ski-trip in Frankrijk ten huwelijk gevraagd door haar vriend. Ze trad daarmee in de voetsporen van Jutta, die vorig jaar zag dat Jake Paul voor haar op één knie ging.

Jutta zelf heeft inmiddels de sneeuw van de ski-pistes ingeruild voor de zon van Puerto Rico. Daar verblijft de topschaatsster momenteel in het riante landgoed van haar verloofde Paul. Mogelijk is ze zich daar ook aan het voorbereiden op het nieuwe schaatsseizoen. Het is namelijk nog niet zeker of Leerdam door blijft gaan aan topsporter. Na haar succesvolle Winterspelen in Milaan, waar ze ook zilver veroverde op de 500 meter, bleef ze geheimzinnig over haar toekomst.