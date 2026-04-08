Het schaatsseizoen zit er op, maar Jutta Leerdam is natuurlijk niet uit de publiciteit verdwenen. De olympisch kampioene genoot onder meer van een bijzondere vakantie met haar familie, waar haar jongere zusje een paar nieuwe beelden van deelde.

Het verhaal is bekend: Leerdam werd eerder dit jaar olympisch kampioene op de 1000 meter en voltooide daarmee haar grootste schaatsdoel. Daarna maakte ze meteen een einde aan haar seizoen. Ze liet de nationale en mondiale sprinttoernooien links liggen en reisde de wereld over. Zo ging ze onder meer naar Puerto Rico en de Verenigde Staten, maar ook naar Frankrijk.

Napret na wintersport

Daar kon ze na jarenlang trainen eindelijk weer eens zorgeloos op ski-vakantie. Dat deed ze niet alleen, maar met haar gezin. Ook haar zusje Beaudine was er bijvoorbeeld bij. De vakantie in het luxe Courchevel zit er inmiddels op, maar de napret is nog in volle gang.

De jongste telg uit de familie Leerdam deelt op Instagram namelijk de nodige foto's van de vakantie. 'Gepiekt' is het toepasselijke bijschrift van haar, terwijl ze plaatjes deelt van haar avonturen in de sneeuw. Daar is ook de topschaatsster zelf op te vinden. De olympisch kampioene duikt op bij een selfie in het zonovergoten skigebied en bij hun verblijf. De fotoreeks levert duizenden likes op en een reactie van Leerdam zelf, die haar kleine zusje 'knap' vindt.

Zus ten huwelijk gevraagd

De vakantie was niet alleen een hoogtepunt omdat het zo lang geleden was dat ze samen op wintersport konden gaan, maar er was ook wat te vieren bij de familie Leerdam. Merel, de oudste zus, werd namelijk ten huwelijk gevraagd op vakantie. Ze trad daarmee in de voetsporen van de topschaatsster, die vorig jaar zag dat Jake Paul voor haar op één knie ging.

Jake Paul boos na 'juice'

Over de relatie tussen Paul en Leerdam was deze week overigens nog het nodige te doen. De Amerikaan hekelde namelijk verhalen in de Nederlandse media die volgens hen pertinent onwaar zijn. Hij kreeg waarschijnlijk lucht van Nederlandse juicekanalen, die claimden dat de relatie in zwaar weer zou zitten. Yvonne Coldeweijer, bekend van lifeofyvonne wist zelfs dat de relatie verbroken zou zijn. Daar lijkt echter helemaal geen sprake van.