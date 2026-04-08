Schaatskampioene Jutta Leerdam heeft weer een van haar grote dromen uit laten komen. Ze ontving een aantal unieke cadeaus en kon haar ogen amper geloven. "Als de kleine ik dit had gezien..."

Leerdam was uitgenodigd op het hoofdkantoor van Nike. De schaatsster wordt gesponsord door het merk en mag hoort net als de grootste sportsterren van de wereld bij de 'Nike-familie'. Ze werd warm onthaald, zo is te zien in een video op TikTok. "Mijn gezicht was overal." De 27-jarige was te zien op grote schermen en in fotolijstjes.

Cadeaus

Er was ook een lunch en een meeting georganiseerd. Daarna mag Leerdam een enorme doos uitpakken. "Naast alle producten die ze me hebben opgestuurd, hebben ze me nog meer gegeven", vertelt ze. Ze kreeg de hele collectie van Nike in samenwerking met Skims. "In alle kleuren en een heleboel schoenen."

Maar daar blijft het niet bij. "Alles in die kast daarachter was voor mij." De kast hangt vol met sport- en vrijetijdskleding. "Maar het gekke is: dat is niet alles. In de paskamer ernaast hangt nog meer. Ik hou van elk item dat ze voor me hebben gekozen. Ze kennen mijn stijl heel goed."

Uniek item

Maar het meest unieke cadeau moet dan nog komen. "Ik weet het, het is te veel. Maar ik ben zo dankbaar." Het is een jas die olympische medaillewinnars krijgen. Leerdam won in februari goud op de 1000 meter tijdens de Winterspelen in Milaan en mag de speciale jas dus ook aan. Op de mouw is het jaartal te lezen in Romeinse cijfers waarin de schaatsster haar titel won. "En die van mij heeft een gouden detail."

Grote droom

Met haar sponsordeal komt weer een grote droom van Leerdam uit. "Ik ben zo trots om onderdeel te zijn van de Nike-familie", zegt ze. "Het is altijd een droom van me geweest. Als de kleine ik dit zou zien, zou ze haar ogen niet geloven."