'Feyenoord-back Quilindschy Hartman kocht deze villa voor 850.000 euro'

Quilindschy Hartman heeft een mooie bestemming gevonden voor het geld dat hij bij Feyenoord verdient. De 22-jarige linksback heeft een mooie villa gevonden vlakbij Rotterdam en daar flink wat van zijn salaris aan besteed.

Hartman zou volgens Bekende Buren een villa ter waarde van 850.000 euro hebben gekocht in Papendrecht. Dat is op zo'n twintig minuten rijden van de club. Als je de foto's bekijkt, zijn er mooie en nieuwe onderdelen, maar ook ruimtes met achterstallig onderhoud. Zo is de badkamer oogverblindend, maar wel voor mensen met een specifieke smaak. Het zou dus kunnen dat Hartman de hypotheek van 900.000 euro (50.000 euro op de koopprijs) gebruikt om het een en ander op te knappen.

Dat geld hoeft zo te zien niet gestoken te worden in de keuken en tuin. Die liggen er pico bello bij. De villa is in totaal ruim 175 vierkante meter en heeft vijf slaapkamers en een garage. De riante achtertuin ligt aan het water. Aan de voorzijde is een eigen oprit gemaakt voor de auto én er is gedacht aan een elektrische laadpaal, voor het geval Hartman een elektrische auto gaat rijden.