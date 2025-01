De afgelopen dagen bij Feyenoord stonden in het teken van het 'heilige vuur' dat ontbrak tegen Willem II. Het was een pijnlijke constatering van trainer Brian Priske. Feyenoord móét in het Champions League-duel tegen Bayern München uit een ander vaatje tappen en daarom heeft Priske zich flink laten gelden in aanloop naar het duel. "Ik voel me verantwoordelijk."