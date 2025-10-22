John de Wolf schreef een boek over zijn ernstig zieke moeder, die lijdt aan dementie. De titel: 'Ma, ik ben het, John de Wolf'. De robuuste oud-voetballer had het even zwaar toen hij het boek presenteerde.

Dinsdag kwam het boek van De Wolf over zijn dementerende moeder uit. "Het is een ode aan mijn moeder", vertelde de huidig assistent-trainer van Feyenoord tegenover Sportnieuws.nl. De oud-voetballer hakte in december 2024 de moeilijke knoop door om niet meer bij haar langs te gaan. "Je zit daar dan tien minuten haar alleen maar aan te kijken en er gebeurt niks. Op een gegeven moment denk je wel: wat zit ik hier te doen?"

"Dan stap ik in de auto en dan komen de tranen. Dan flitst er van vroeger alles voorbij hoe mooi, leuk en warm het was. Ik zeg altijd: ik heb de leukste, liefste en warmste moeder gehad die ik me had kunnen wensen. Daar is weinig meer van over", aldus De Wolf, die dinsdag de onthulling van het boek had. Daar vocht hij tegen de tranen.

De Wolf breekt tijdens dankwoord

"En dank richting mijn vrouw Inge. Mijn luisterend oor als ik het moeilijk had", vertelde De Wolf, terwijl hij zijn tranen probeerde tegen te houden. Na een lange pauze ging hij verder: "Met schrijdende gebeurtenissen tijdens het ziekteproces van mijn moeder. En haar kritische oog wanneer het aankomt op het checken van de feiten, interviews en teksten."

Vervolgens ging De Wolf verder met het overhandigen van het eerste exemplaar. "Dat moet iemand zijn die dicht bij mijn moeder staat. Die haar leven nog zo fijn mogelijk probeert te maken", aldus De Wolf, wiens boek ging naar het verplegend personeel van zijn zieke moeder.

Ambassadeur

Buiten zijn werk als assistent-trainer voor Feyenoord zet De Wolf zich in als ambassadeur voor DemenTalent. Die organisatie wil ervoor zorgen dat mensen met dementie actief mee kunnen doen in de samenleving.