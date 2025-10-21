John de Wolf nam een jaar geleden het besluit om niet langer meer langs te gaan bij zijn ernstig zieke moeder. De assistent-trainer van Feyenoord was al vaker openhartig over wat voor impact haar dementie op hem had, maar nu geeft hij zich helemaal bloot in een boek. "Eigenlijk is het mijn moeder niet meer", concludeert De Wolf, die lof krijgt van een goede vriend voor zijn openheid.

De Wolf geeft een inkijkje in de omgang met zijn zieke moeder in het boek 'Ma, ik ben het, John de Wolf'. Daardoor werd hij de afgelopen dagen vaak geïnterviewd en dat kost flink wat energie: "Het is achteraf zwaarder dan ik gedacht had. De interviews doe ik met veel overgave en men krijgt eerlijk antwoord op de vragen. Maar daarna zijn het wel onrustige nachten", vertelt De Wolf in gesprek met deze site.

"Het is een ode aan mijn moeder", legt de huidige assistent-trainer van Feyenoord uit. Zijn moeder zit al enkele jaren in een tehuis in Schiedam doordat ze aan zware dementie lijdt. De Wolf beschrijft in het boek de impact van haar ziekte: "Ik kijk naar mijn moeder, maar het is eigenlijk mijn moeder niet meer."

'Wat zit ik hier te doen?'

De Wolf besloot ruim een jaar geleden om niet meer langs te gaan bij zijn moeder. Zijn zus bezoekt haar wel nog, maar het is niet zo dat de oud-voetballer constant op de hoogte wordt gehouden. "Ik heb weinig contact met mijn zusje, ik krijg alleen een update als er iets aan de hand is met mijn moeder. Dat is prima, dat hebben we zo afgesproken."

De oud-voetballer kon het zelf niet meer opbrengen om langs te gaan: "Je gaat vol overgave er naartoe en dan hoop je tegen beter weten in dat ze een helder moment heeft. Dan kom je binnen, ben je enthousiast en vrolijk en dan kijkt ze me aan en kijkt ze dwars door me heen. Dan krijg je alweer buikpijn, maar ik kan het haar niet kwalijk nemen. Je zit daar dan tien minuten haar alleen maar aan te kijken en er gebeurt niks. Op een gegeven moment denk je wel: wat zit ik hier te doen?"

"Dan stap ik in de auto en dan komen de tranen. Dan flitst er van vroeger alles voorbij hoe mooi, leuk en warm het was. Ik zeg altijd: ik heb de leukste, liefste en warmste moeder gehad die ik me had kunnen wensen. Daar is weinig meer van over."

Feyenoord

De situatie van zijn moeder heeft natuurlijk ook impact op zijn gemoedstoestand en dus moet er ook bij Feyenoord rekening mee worden gehouden. De Wolf is blij met het begrip dat de andere mensen binnen de club voor hem hebben. Iets dat bij iedereen het geval is volgens hem. "Als er iets gebeurt, leven we met elkaar mee en hebben we alle begrip als iemand er een keer niet is of weg moet. Dat hoort bij een goede groep die goed werkt met elkaar."

'Hoe stoer ben je dan?'

Bij de boekpresentatie was ook Sjaak Troost aanwezig. Hij zit in de Raad van Comissarissen van Feyenoord en heeft een goede band met De Wolf, die hij al heel erg lang kent. "John is speciaal voor mij. Onze relatie is intens, we zijn er altijd voor elkaar geweest. Hoe ouder we worden, hoe sterker dat wordt."

Troost praat veel met De Wolf over de situatie en is vol lof dat zijn goede vriend het aandurfde om zich bloot te geven: "Dat hij dit uit via een boek vind ik heel krachtig, dan heb je echt lef, dan heb je echt ballen. Hoe stoer kun je zijn? Je kunt pijn lijden en verdriet hebben als je moeder er niet meer is, maar als ze er wel is en ze is er eigenlijk niet... Ik vind het heel stoer, dapper en bijzonder."