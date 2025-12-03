Robin Groot, die na het afgelopen seizoen haar schaatscarrière beëindigde, heeft een geweldige prestatie geleverd. Na haar vertrek bij Team IKO-X2O heeft ze niet stilgezeten. De 24-jarige behoort inmiddels tot de top in een andere sport.

Ze doet namelijk aan Hyrox, een sport die hardlopen combineert met fitnessoefeningen. Afgelopen weekend stond er een mooi evenement op het programma: de Hyrox Utrecht. Daar blonk Groot uit, samen met haar duo-partner.

De twee werden vijfde in hun leeftijdsklasse, schrijft Groot op Instagram. Dat is knap want er waren wel duizenden mensen mee. Ze ziet wel meteen een verbeterpunt. "Er wordt nog gewerkt aan de snelheid bij het rennen", schrijft ze.

Beenspieren

Groot deelt regelmatig updates over haar Hyrox-avontuur op Instagram. Ze kwam erachter dat haar schaatscarrière een positieve invloed heeft op haar prestaties in de nieuwe sport. In 2020 werd zij viervoudig wereldkampioen bij de juioren en stond in 2023 en 2024 in de top tien van Nederland op de 1500, 3000, 5000 meter en de mass start. Groot werd in 2023 zelfs vierde op het EK allround.

"Met de juiste tips en techniek kwam ik erachter dat het eigenlijk draait om sterke beenspieren", schrijft de 24-jarige over de fitnessoefeningen. "De techniek zit vooral in een lage houding en goede positie, terwijl je core en armen zorgen voor stabiliteit."

Erben Wennemars

Ze is dan ook niet de enige ex-schaatser die zich bezighoudt met Hyrox. Ook schaatsicoon Erben Wennemars is groot fan. De 50-jarige nam ook deel aan het evenement in Utrecht. Hij voltooide zijn sessie in 1.05:25. Wennemars mocht zelfs meedoen aan het WK Hyrox in Chicago. Hij was daar de vlaggendrager voor Nederland.

