Hoewel Suzanne Schulting de overstap heeft gemaakt van shorttrack naar de langebaan, blijft de vraag rondzingen: wat gaat de olympisch kampioene doen richting de Spelen? In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast van Ellen Hoog en Naomi van As komt die discussie uitgebreid voorbij.

Hoog wordt deze week vervangen door Sportnieuws.nl-verslaggever Aron Kleeven. Hij legt Van As gelijk een pittige stelling voor: “Als Schulting wil shorttracken op de Spelen, moet er altijd een plek vrij zijn voor haar.”

'Shorttrack queen'

Van As hoeft daar niet lang over na te denken. “Ja, eens. Dat is natuurlijk wel de shorttrackqueen van Nederland. Als je even kijkt naar wat zij allemaal bereikt heeft, al die gouden medailles op de Spelen… Ze heeft haar sporen wel verdiend. Dus ja, als coach zou ik dat altijd doen als dat een optie is.”

Toch plaatst ze een kanttekening. Schulting (28) traint immers vooral op de lange baan en reed daar ook haar wedstrijden. “De vraag is: hoe snel kun je schakelen van langebaan naar shorttrack? Is dat moeilijk, zelfs als je zo goed bent als zij?”

Nog niet waar ze wil zijn

Kleeven begrijpt die twijfel. “Zij heeft het natuurlijk jaren gedaan. Ze heeft nu die switch gemaakt. We moeten nog zien hoe het echt gaat uitpakken op de OKT natuurlijk. Op het NK Afstanden was ze nog niet waar ze wilde staan, dus het was toen al een onderwerp van gesprek. Maar die shorttrack-optie heeft ze nog altijd achter de hand.”

Volgens hem wilde Schulting daar zelf weinig over kwijt. “Maar als de Spelen straks dichterbij komen… En ze heeft ook meegetraind met de shorttrackploeg. Zou het dan lastig zijn voor de shorttrackers die wél het hele jaar in de ploeg zitten?”

'Straks pikt ze mijn plekje'

Van As vertelt: “Dat is natuurlijk moeilijk als je als ploeg altijd samen traint. Dat shorttrackteam is altijd een heel hecht clubje. Dat is ook hun kracht, een soort familie. Ik kan me voorstellen dat je als shorttracker denkt: ‘hallo, ben ik het hele jaar keihard aan het trainen om straks op de Spelen te staan, en dan pikt zij misschien mijn plekje in’. Dat is echt niet cool, kan ik me voorstellen.”

Maar, zegt de tweevoudig olympisch kampioene hockey: “Dat is natuurlijk ook topsport.” “Dat zie je soms ook met de aanwijsplekken en dat soort dingen”, vult Kleeven aan.

“Als er wordt besloten, of zij besluit, dat ze toch wil gaan shorttracken, moet ze wel laten zien dat ze het nog kan", aldus Van As. "Ze kan het sowieso, dat verleer je niet zomaar. Alleen het is ook net die finesse en de timing.”

Kleeven benadrukt dat er nog veel onzeker is. “Het blijft heel interessant om te volgen. Het is heel veel ‘als, als, als’. We lopen nu ver vooruit.” Van As sluit af: “Het zit er echt wel in op de langebaan, maar er is gewoon ontiegelijk veel concurrentie. We gaan het zien. Het wordt hartstikke spannend.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. Deze week uiteraard het tot nu toe succesvolle WK handbal én de spectaculaire overwinning van Max Verstappen, die de titelstrijd tot aan de laatste race spannend houdt. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete app.

Reageer en praat mee!