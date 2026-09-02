De zaak rond het auto-ongeluk van Tiger Woods krijgt mogelijk een opvallende wending. De golflegende ontkende na zijn aanhouding nog dat hij onder invloed had gereden, maar volgens Amerikaanse media staat hij op het punt zijn verklaring aan te passen.

Er is een nieuw hoofdstuk in de zaak rondom het ongeluk dat golflegende Tiger Woods veroorzaakte. Woods werd vijf maanden geleden aangehouden na een auto-ongeluk en claimde dat hij niet onder invloed had gereden. Volgens Amerikaanse media lijkt hij die verklaring nu deels te gaan aanpassen.

Op 27 maart 2026 reed de 50-jarige Woods in zijn SUV over het Amerikaanse Jupiter Island in Florida. De golfer kwam daar in botsing met een vrachtwagen met oplegger, waarna zijn auto over de kop sloeg. De politie vond opium bij Woods, waardoor hij direct een proces aan zijn broek kreeg. Hij werd ervan verdacht onder invloed te hebben gereden, maar Woods ontkende dat.

Deze week moet Woods zich verantwoorden voor de rechter in de Verenigde Staten. Daar gaat de golflegende naar verluidt zijn verklaring aanpassen tijdens de zitting over het verkeersongeluk waarbij hij betrokken was. Dat blijkt volgens Amerikaanse media uit de rechtbankstukken voor de zitting die woensdag plaatsvindt in Florida.

Het is op basis van die stukken niet duidelijk of Woods nu gaat verklaren dat hij schuldig is aan rijden onder invloed. De 50-jarige werd na het ongeluk tijdelijk opgepakt op verdenking van rijden onder invloed, maar hield vol dat hij onschuldig was. De blaastest die de politie ter plaatse afnam leverde niets op. Aan een urinetest wilde Woods echter niet meewerken. De golflegende mocht het politiebureau verlaten nadat hij een borgsom had betaald.

Rampjaar

Het ongeluk en de slepende rechtszaak onderstrepen het moeilijke jaar van de golflegende. Woods heeft al een tijd een relatie met Vanessa Trump, de ex-vrouw van Donald Trump jr. Na het ongeluk liet Woods zich behandelen in een kliniek in het Zwitserse Zürich, maar die behandeling duurde niet lang. Zijn partner Vanessa maakte vervolgens bekend dat ze borstkanker heeft, waarna Woods ervoor koos haar bij te staan.

Dat allemaal terwijl Woods werkte aan een terugkeer op het hoogste niveau. De Amerikaan won in totaal vijftien majors en hoopte dit jaar zijn rentree te maken tijdens The Masters. Door het ongeluk vlak voor het toernooi ging daar echter een streep door.

Niet de eerste keer

Bovendien is het niet de eerste keer dat Woods wordt verdacht van rijden onder invloed. In 2017 werd hij aangehouden nadat er drugs in zijn lichaam waren aangetroffen. In 2021 raakte hij in Californië betrokken bij een ernstig auto-ongeluk, waarbij zijn been bekneld raakte. Woods moest daarna meerdere zware operaties ondergaan om weer te kunnen lopen.