Arsenal-legende Tony Adams heeft met zijn afkickkliniek Sporting Chance aangeboden om Tiger Woods te helpen. Woods raakte onlangs betrokken bij een zwaar auto-ongeluk in Florida, waarbij zijn auto over de kop sloeg. De golfer bleek onder invloed te zijn tijdens het ongeluk.

Woods raakte begin deze maand betrokken bij een crash tussen twee auto's. De plaatselijke politie heeft het incident bevestigd. Daarna werd Woods aangehouden omdat hij onder invloed achter het stuur zat. Het ongeluk gebeurde toen een pick-uptruck een oprit op een weg met twee rijstroken opreed, terwijl de Range Rover van Woods met hoge snelheid kwam aanrijden.

De golfer kon de andere auto niet meer ontwijken en na de botsing kwam zijn auto op zijn zijkant terecht. Niemand raakte gewond bij het ongeluk. Volgens de politie reageerde Woods traag en suf. Daarnaast had hij bloeddoorlopen ogen en waren zijn pupillen heel wijd toen de politie hem aantrof. Echter, uit een blaastest bleek dat hij geen alcohol had gedronken.

Woods besloot na het ongeluk om voorlopig te stoppen met golf om zich op zijn gezondheid te richten. Daardoor doet hij ook niet mee aan de Masters van deze week, een toernooi dat hij al vijf keer won.

Adams biedt hulp

Na het recente auto-ongeluk van Woods en de juridische problemen die daarop volgden, zei Adams dat zijn bekende afkickkliniek misschien de hulp kan bieden die de topgolfer nodig heeft. Adams kampte tijdens zijn voetbalcarrière zelf jarenlang met alcoholproblemen, maar is inmiddels al dertig jaar nuchter. Na zijn loopbaan is hij zich gaan inzetten om andere sporters met verslavingsproblemen te helpen.

Adams sprak met The Sun over de huidige situatie van Woods. "Ik zie een verslaafde, als ik heel eerlijk ben. Als hij naar mijn afkickkliniek wil komen, is er plek voor hem. Als hij wil veranderen, moet hij die stap zetten."

Eigen ervaring

Adams vindt het belangrijk dat mensen hun zorgen over Woods uitspreken. Hij vertelde dat hij de waarschuwingen van zijn ploeggenoten bij Arsenal vroeger ook eerst naast zich neerlegde. Juist daarom is het volgens hem goed dat mensen nu benoemen dat Woods een probleem lijkt te hebben, omdat dat kan helpen om de ontkenning te doorbreken.

"Wat ik deed, was eigenlijk iedereen ontwijken die mij op mijn gedrag wees. Mensen als Lee Dixon zeiden dan: 'Tone, waar ben je in hemelsnaam mee bezig?' Maar ik schoof dat weg en dacht dat zíj het probleem waren. Je negeert zulke mensen of houdt ze op afstand, omdat je niet eerlijk naar jezelf wilt kijken. Daarom wil hij dat nu waarschijnlijk ook niet doen... en wij moeten dat niet blijven goedpraten", aldus Adams.

Sporting Chance

Sporting Chance is een hulporganisatie die Adams in 2000 oprichtte, nadat hij zelf hulp had gekregen voor zijn alcoholproblemen. Eerst was de organisatie vooral bedoeld voor sporters met een verslaving, maar inmiddels helpt Sporting Chance ook huidige en voormalige topsporters met mentale en emotionele problemen. Ze bieden onder meer gesprekken met hulpverleners, hulp bij verslavingen, een klinische behandeling voor alcohol-, gok- en drugsproblemen en voorlichting aan clubs en andere groepen.