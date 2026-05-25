Tiger Woods (50) heeft voor het eerst in bijna twee maanden weer van zich laten horen via sociale media. Op X plaatste de ex-golfer maandag een bericht ter gelegenheid van Memorial Day in de Verenigde Staten.

De vijftienvoudig majorwinnaar eerde daarin militairen die zijn overleden tijdens hun diensttijd en stond ook stil bij zijn vader Earl Woods, die diende bij de Amerikaanse Special Forces in Vietnam. "We bedanken allemaal mensen zoals mijn vader voor hun offers", schreef de Amerikaan Woods. "Zonder hen zouden we niet het meest geweldige land op aarde zijn." Earl overleed in 2006.

Het is de eerste publieke reactie van Woods sinds eind maart. Toen maakte hij bekend zich tijdelijk terug te trekken om behandeling te zoeken na zijn arrestatie wegens rijden onder invloed in Florida.

Volgens Amerikaanse media verblijft Woods momenteel in Zwitserland voor een behandelingstraject. Eerder dit jaar raakte Woods betrokken bij een auto-ongeluk in de Amerikaanse staat Florida, waarbij zijn auto over de kop sloeg. Woods bleek onder invloed te zijn toen hij achter het stuur kroop. Woods besloot na het ongeluk om voorlopig te stoppen met golf om zich op zijn gezondheid te richten.

