Estavana Polman zorgde vrijdag voor een opvallend moment bij Vandaag Inside. Terwijl aan tafel kritiek werd geuit op typisch BN'er-gedrag op sociale media, bekende de voormalig handbalster lachend dat ze zich daar zelf ook weleens schuldig aan heeft gemaakt.

Tijdens de meest recente aflevering van Vandaag Inside besprak kijkcijferspecialist Tina Nijkamp wat haar de afgelopen zomer het meest heeft geërgerd. Ze vertelde dat veel BN'ers een kaartje van KLM deelden waarop zij werden bedankt voor het vliegen met de luchtvaartmaatschappij. Dat zorgde volgens haar voor de nodige irritatie.

"Dat vond ik zo typisch BN'er-gedrag. Dan denk ik: joh, daar hoef je toch niet over op te scheppen? Om dat te posten op Instagram, ik vind dat heel proleterig", aldus Nijkamp.

'Ik heb het ook wel eens gedaan'

Ze wordt meteen onderbroken door Estavana Polman, die is aangeschoven als tafelgast. Polman bekent giechelend: "Ik heb dat ook wel eens gedaan. Je kreeg er dan gratis champagne bij. Je voelt je toch een soort van... Ik denk dan: je geeft toch iets terug", aldus de voormalig handbalster.

Polman legt uit dat ze het destijds zag als een manier om de luchtvaartmaatschappij iets terug te geven voor het gebaar. "Ik moet ook eerlijk bekennen: ik vind het ook schijtirritant, maar ik heb het zelf ook gedaan", geeft ze toe.

Polman krijgt vervolgens de vraag of ze het niet ongemakkelijk vond dat ze als enige in het vliegtuig champagne zat te drinken. "Jawel, maar het is ook heel lief. En om dan iets terug te doen door het te posten. Ik ben heel eerlijk: ik heb het ook wel eens gedaan."

'Anders hadden we wel ingegrepen'

Het zorgt voor enige verbazing bij Nijman, maar Johan Derksen springt meteen bij. "Het is maar goed dat we dit niet van te voren wisten, anders hadden we wel ingegrepen", aldus Derksen.