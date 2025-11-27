Boris Becker (58) en zijn veel jongere vrouw Lilian de Carvalho Monteiro (35) zijn smoorverliefd. Onlangs werd hun eerste gezamenlijke kindje geboren. Het Duitse tennisicoon ging niet veel later voor het eerst met de kinderwagen erop uit.

Afgelopen vrijdag beviel De Carvalho Monteiro van een dochter genaamd Zoë Vittoria Becker. "Welkom op de wereld", schreef het gelukkige koppel erbij. Het kindje van Becker werd ook geboren in Italië. Ook gaf de winnaar van zes grandslamtoernooien aan Bild uitleg over de naam: "Zoë komt uit de Griekse mythologie en staat voor leven. Vittoria is de vrouwelijke vorm van Victor, de voornaam van Lilians vader."

Voor Becker was de geboortedatum extra speciaal, aangezien zijn dochter het levenslicht zag op de datum dat zijn moeder Elvira overleed. Becker nam op 21 november 2024 afscheid van haar, een jaar later kwam Zoë. "Dat ze is geboren op de sterfdag van mijn moeder is een onbegrijpelijke speling van het lot."

Eerste foto's samen

Amper een week na Zoës geboorte werd het kersverse gezinnetje voor het eerst op de gevoelige plaat vastgelegd. Bild heeft foto's in handen van de wandeling die Becker, zijn vrouw, zijn dochter en schoonmoeder maakten. 'Dit is hoe pure blijdschap eruit ziet', zet het Duitse medium in het artikel. De moeder van De Carvalho Monteiro maakte nog een foto van de drie samen.

Vijfde kind voor Becker

Becker heeft inmiddels vijf kinderen. De oudste, zoon Noah, werd geboren in 1994, in zijn huwelijk met Barbara Feltus. Zij kregen vijf jaar later nog een zoon: Elias. Dan is er nog dochter Anna, die verwekt werd in de 'bezemkast-affaire' met Angela Ermakova. In een interview met Piers Morgan zei Becker dat de seks niet plaatsvond in een bezemkast, maar op een trap tussen de toiletten.

" Ik voelde me lang schuldig en schaamde me. Naast mijn huwelijk heeft het me ook mijn privéleven gekost. Maar ik heb een prachtige dochter. Ik wil dat geen seconde missen", zei hij er ooit over. In 2010 volgde kind nummer 4, met de Nederlandse Lilly Kerssenberg. Vijftien jaar later kwam Zoë ter wereld.

