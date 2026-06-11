Het WK voetbal gaat donderdagavond van start met het duel tussen Mexico en Zuid-Afrika, maar anderhalf uur voor de aftrap zal het toernooi officieel geopend worden met een openingsceremonie. Daarin zullen onder meer de wereldberoemde artiesten Shakira en Burna Boy te bewonderen zijn, maar dat is nog lang niet alles. Bekijk hier het programma van de openingsceremonie.

Aangezien het WK dit jaar met de Verenigde Staten, Canada en Mexico drie gastlanden heeft, zijn er ook drie openingsceremonies. Het toernooi begint donderdag in Mexico-Stad met een duel tussen Mexico en Zuid-Afrika en voorafgaand aan die wedstrijd zal de eerste ceremonie van dit WK te zien zijn. De Mexicanen weten hoe het is om een openingsceremonie te houden, want het land organiseerde het WK eerder al in 1970 en 1986.

Shakira en Burna Boy

Wie donderdagavond de televisie aanzet, zou zomaar kunnen denken dat de tijd exact zestien jaar terug is gegaan. Op 11 juni 2010 begon het WK namelijk met een wedstrijd tussen dezelfde twee landen. Enige verschil was dat Zuid-Afrika toen de gastheer was. Ook in de openingsceremonie is er een bijzondere overeenkomst te vinden met zestien jaar geleden.

Net als in 2010 zal de Colombiaanse superster Shakira optreden. Zij zong toen het wereldberoemde liedje Waka Waka, deze keer zal ze samen met Burna Boy het officiële WK-nummer Dai Dai ten gehore brengen. Het is niet de laatste keer dat we de 49-jarige Shakira gaan zien dit WK, want ze gaat ook optreden bij de halftimeshow tijdens de finale.

Hoop andere artiesten

Naast Shakira en Burna Boy zullen nog een hoop andere grote artiesten hun opwachting maken. Ook J Balvin, Belinda, Ryan Castro, Lila Downs, Alejandro Fernández, Los Angeles Azules, Mana, Danny Ocean en Tyla zijn gestrikt voor het spekakel. Volgens het medium The Athletic gaat de ceremonie 16 minuten en 30 seconden duren.

Om 21.00 uur zullen Mexico en Zuid-Afrika het WK dan echt gaan aftrappen. Twee artiesten blijven na de ceremonie nog even hangen om de volksliederen van beide landen te zingen. Fernandez zal het Mexicaanse volkslied ten gehore brengen, terwijl Tyla is aangewezen voor die van Zuid-Afrika.

Live te zien op tv

De openingsceremonie is net als de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika ook gewoon te zien op televisie. Op NPO1 begint de uitzending om 19.35 uur. Na afloop van de ceremonie begint het NOS-programma WK Avond, waarin vanaf 20.00 uur een uur lang zal worden voorbeschouwd op de openingswedstrijd van het toernooi.

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