Hélène Hendriks, Noa Vahle en Merel Ek hebben een succesvol eerste seizoen van hun nieuwe podcast afgesloten. De drie gezichten van SBS gaan voorlopig nog even verder. Wel is er iets kwijt uit de studio waarin Hendriks, Vahle en Ek opnemen. De politiek verslaggeefster is daarbij hoofdverdachte.

Eind december begon het drietal dat regelmatig ook bij Vandaag Inside te zien is met hun nieuwe project. Vorige week werd het eerste seizoen afgesloten. Daarbij maakten ze meteen heuglijk nieuws bekend. "Mogen we dat al aankondigen? We gaan door na de zomer", was Vahle enthousiast. "Maar ik kan je wel vertellen: we gaan er weer niks aan verdienen", grapte Hendriks.

Maar er was meer goed nieuws voor de luisteraars: "We hebben nog iets heel erg leuks, want er komt ook een zomerspecial aan", onthulde Vahle. Dat heeft alles te maken met het aanstaande WK. "We dachten: het is wel zonde als we dan geen podcast maken met de twee meest getalenteerde voetbalpresentatoren van Nederland", vertelde Ek, doelend op Hendriks en Vahle.

Vriendinnen vliegen uit

Inmiddels is de reguliere podcast voorbij en verblijft Hendriks op Curaçao, waar ze De Oranjezomer presenteert. Vahle reist op haar beurt het Nederlands elftal achterna, dat spoedig naar de Verenigde Staten vertrekt voor het WK. Ek is juist net terug uit Curaçao, waar ze te zien was met Vandaag Inside.

Pikant speeltje gestolen bij HNM de Podcast

Ondanks dat de podcast stil ligt, is het niet stil vanuit het Instagramaccount van HNM de Podcast. Zij deelden enkele random feitjes. Zo was er eerst een andere naam verzonnen voor het kletsuurtje van de vriendinnen. Ook is inmiddels bekend dat Ek altijd te laat komt. Maar wat vooral opvalt is feitje 5: De sponsorbox van Easytoys staat niet meer in de studio, niemand weet wie hem heeft meegenomen...

Vahle heeft wel een vermoeden wie de pikante speeltjes heeft meegenomen. "Ik gok Merel Ek", reageert ze onder de post van haar medium. De politiek verslaggeefster gaat vrolijk mee in de joligheid. "Daar kan ik geen uitspraken over doen", grapt ze. Met de humor zit het wel goed, dat belooft wat voor het komende seizoen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover