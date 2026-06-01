Hélène Hendriks zat maandag weer op haar plek als presentatrice van de talkshow De Oranjezomer, de eerste die ze vanuit Curaçao maakte. Al vroeg in de uitzending gingen zij en de gasten kibbelen over hun kledingkeuzes.

Tijdens de uitzending van 1 juni zijn Rutger Castricum, Youri Mulder, Thomas van Groningen en Chris Woerts te gast bij Hendriks. Castricum kreeg de opmerking dat hij er eerder op het eiland bijliep als een soort Jezus. Hij bleek een soort gewaad te dragen dat uit het hippietijdperk van de jaren 60 leek te komen.

Castricum zelf vond het helemaal geen buitenissig kledingstuk. Hij gaf aan het ook graag op Ibiza te dragen. "Het kan hier ook", meende hij.

'Niet mooi?'

Daarna kwam in beeld hoe Thomas van Groningen, die zondagavond het programma nog prestenteerde, er op een eerder moment bij zat aan de bar. Breed glimlachend en met een drankje in de hand zat hij op de kruk, met typische vrijetijdskleding: een korte broek en een blauw hemd. "En dan begin je over mijn pakkie!", zei Castricum. Daarna gaf Van Groningen aan dat hij een shirt onder zijn overhemd draagt, om zo zweetvlekken te voorkomen.

Youri Mulder

Hendriks besloot het onderwerp te rekken en zei: "Je kan je ook kleden zoals Youri". Maar ook Youri Mulder, ex-topvoetballer en nu technisch directeur bij het gepromoveerde Schalke 04, was zich van geen kwaad bewust. Hendriks vroeg: "Heb je het zelf uitgezocht?"

Mulder droeg een overhemd met een blauwe achtergrond en bruine bloemen. Met priemende ogen zei hij: "Hoezo? Niet mooi? Moet je zien wat je zelf aanhebt!" Hendriks gaf over haar roze textiel aan: "Zeg daar maar niks over. Er is net onder mijn rok gekeken, dus je weet hoe laat het is."

Vandaag Inside

Vandaag Inside had de laatste uitzending vanaf Curaçao op vrijdag 29 mei. Daarna keerden de drie bekende tv-iconen terug naar Nederland. Ze kunnen rustig aan doen, want hun Vandaag Inside-verplichtingen keren pas weer terug op 10 juni, een dag voor het WK voetbal begint. Tot die tijd neemt Hélène Hendriks de honneurs waar met haar talkshow De Oranjezomer.

