Johan Derksen heeft een nieuwe huurwoning naast zijn woning in Drenthe. De oud-voetballer huurt een flatappartement in Bussum, zodat hij op opnamedagen van Vandaag Inside in de buurt van de opnamelocatie kan overnachten.

In deaflevering van Vandaag Inside van vrijdag was voormalig tophandbalster Estavana Polman aangeschoven. Na het beëindigen van haar handbalcarrière in Roemenië is zij met haar partner Rafael van der Vaart en dochter Jesslynn druk bezig naar het Nederlandse Huissen (niet te verwarren met Huizen) te verhuizen, een plaats in de buurt van Arnhem.

Stilzitten na jarenlang intensief topsporten doet de handbalster nauwelijks; in Nederland richt ze zich op een televisiecarrière. Zo schuift ze onder meer op vrijdagen aan bij het populaire televisieprogramma. In deze aflevering komt de woonplaats van Polman ter sprake. Vaste tafelgast Johan Derksen - die zelf elke avond uit het Drentse Grolloo komt - beklaagt zich over de bereikbaarheid rondom de woonplaats van Polman en geeft haar de tip om met de pont te reizen. Zo zou ze volgens hem sneller zijn.

Woning in Bussum

Presentator Wilfred Genee haakt vervolgens in op het gesprek en vraagt Derksen of het klopt dat hij tegenwoordig een slaaplocatie dichtbij de Hilversumse studio heeft, zodat hij niet elke dag uren heen en weer hoeft te rijden. "Ja, ik heb nu een n*ukhol hier", antwoordt Derksen, waarna hij de lachers op zijn hand krijgt.

De analist en voormalig voetballer onthult vervolgens dat hij een flatwoning in Bussum heeft, waarna René van der Gijp hem vraagt hoe groot de betreffende woning is. "Nou, daar kan ik wel een paar dames tegen het plafond kwakken", illustreert Derksen vervolgens op geheel eigen wijze. Polman kan haar oren amper geloven.

Huurwoning

De bromsnor, zoals de bijnaam van Derksen luidt, huurt de woning in Bussum. Dat scheelt hem tijdens opnamedagen flink wat reistijd. De reistijd tussen Grolloo en Hilversum bedraagt zonder vertraging circa twee uur. Dat is dus minimaal vier uur per dag.