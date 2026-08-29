Wout Weghorst is de afgelopen dagen weer een veelbesproken onderwerp in de voetbalwereld, vanwege zijn interview na de zege op Qarabag. Waar Johan Derksen nogal hard was voor de spits, is Wim Kieft dat een stuk minder.

Voor Weghorst was de wedstrijd van donderdag in Azerbeidzjan tegen Qarabag op veel vlakken een bevrijdende. De spits maakte in de verlenging van de wedstrijd zijn eerste doelpunt voor de Tukkers en mede door die treffer plaatste Twente zich voor de Conference League. Weghorst kreeg de laatste weken al wat kritiek, omdat hij die eerste goal maar niet kon maken. Nu is de ban dus gebroken en de spits was dan ook erg blij achteraf.

In het interview na afloop was Weghorst vooral bezig met het bedanken van God voor de overwinning, goede wedstrijd en het doelpunt. In de laatste uitzending van Vandaag Inside liet Johan Derksen zich negatief uit over dit interview. "Die jongen is helemaal de weg kwijt. Ik vind het echt een rare jongen worden. Dat hij op zondag mag spelen van onze lieve Heer. Hij is een filosoof van de koude grond. Hij wil er ook graag over praten. Hij begint elke keer over God. Hij hoeft het niet zo uit te dragen. Het is een beetje een Jezus-freak", oordeelde Derksen.

Wim Kieft

Oud-topvoetballer Wim Kieft oordeelde in zijn column in De Telegraaf ook over Weghorst. Hij snapt de opluchting die er bij de spits was na de wedstrijd. "In Enschede wordt veel van Weghorst verwacht. Los van de discussies die er altijd rond hem worden gevoerd over zijn gedrag en voetbalkwaliteiten vroeg iedereen zich af of Weghorst nog kon scoren. Onzekerheid hoort bij het leven van een spits, weet iedere spits. Als je niet scoort, hunker je naar doelpunten en als je scoort, hoop je dat je daarna niet een tijdje droog komt te staan", oordeelt Kieft.

Dat Weghorst ervoor kiest om dit op zijn eigen manier te vieren en het interview in te steken op het bedanken van God, is volgens Kieft ook niet erg. "Toch prima als hij dan na afloop van de wedstrijd als een blij kind God bedankt voor de kracht en energie die hij hem heeft gegeven. Het blijft toch Wout Weghorst."