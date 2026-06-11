De heren van Vandaag Inside genieten momenteel nog even van vakantie na hun tripje naar Curaçao. Maar lang hoeven fans niet te wachten op de terugkeer van Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee. Tijdens het WK voetbal is het programma ook nog eens een stuk vaker dan normaal te zien.

Twee weken lang vertoefden Derksen, Van der Gijp en Genee onder de tropische zon op Curaçao. Daar maakten ze in aanloop naar het WK voetbal tijdelijk hun programma. Vervolgens konden de mannen even bijkomen van de drukke weken en nam Hélène Hendriks het stokje op het eiland over met De Oranjezomer. Vanaf donderdag is Vandaag Inside echter weer terug.

Wanneer keert Vandaag Inside terug?

Het valt te hopen dat de drie heren goed zijn uitgerust, want vanaf donderdag mogen ze extra hard aan de bak. In tegenstelling tot de gebruikelijke programmering zal de populaire talkshow tijdens het WK voetbal extra vaak op de televisie te zien zijn.

Op donderdag 11 en vrijdag 12 juni keren ze terug met twee uitzendingen. Op beide dagen wordt Vandaag Inside Oranje zowel om 20.00 uur als om 23.00 uur uitgezonden. Vanaf volgende week zijn ze van maandag tot en met donderdag elke dag te zien. Vrijwel alle dagen zenden ze twee wedstrijden uit, vooral rond belangrijke duels op het WK voetbal. Ook op de dag van de finale, zondag 19 juli, zal het programma uitzenden. Fans kunnen dus blij zijn, want de show is in elk geval meer dan de gebruikelijke vijf keer per week te zien.

Andere programma's

De overige dagen, van vrijdag tot en met zondag, zal De Oranjezomer dan weer te zien zijn. Hendriks, met vaste gasten als Rutger Castricum, maakt tijdens het WK voetbal ook nagenoeg elke dag twee uitzendingen. Er wordt op de zender dus volop op het mondiale eindtoernooi ingezet. Tijdens de vooravond is het namelijk de beurt aan Sam van Royen.

Vanaf 11 juni zendt SBS6 dagelijks het programma Het Oranje Café uit. Dat wordt dus gepresenteerd door Van Royen, voor wie het de eerste klus als hoofdpresentator wordt. Hij wordt vanuit de Verenigde Staten bijgestaan door verslaggever Noa Vahle. Bij alle programma's staat het WK voetbal centraal, al zal er in Vandaag Inside ook ongetwijfeld worden gesproken over het reilen en zeilen in Nederland.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover