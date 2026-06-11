Nu de basiself van Oranje steeds meer vorm lijkt te krijgen richting het eerste duel op het WK, bevindt bondscoach Ronald Koeman zich in een ongekende luxepositie. De resultaten mogen dan nog wat tegenvallen, Koeman heeft keuzes te over in zijn selectie. Dat is de mening van Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. "Daar moet je je nooit druk om maken."

Het was even schrikken voor Ronald Koeman toen Bart Verbruggen geblesseerd uitviel in het duel met Oezbekistan. De keeper is de nummer 1 onder de lat bij Oranje dus een blessure zou een flinke doorn in het oog zijn geweest. Het lijkt allemaal mee te vallen zijn de eerste geluiden vanuit Amerika. Daarmee zit Koeman in een luxepositie vinden Ali Boussaboun en Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Keepersdiscussie

Terwijl de doelman het hele toernooi vervangen mag worden indien nodig, zien beide heren geen enkele reden daartoe. "Ik vind dat je je nooit druk moet maken om geblesseerde spelers", begint Maaskant. "Het gaat om de jongens die er wel zijn. Het maakt niet uit wie het is, je moet aandacht geven aan wie er wel zijn."

In het geval van het keepersgilde gaat dat om Mark Flekken van Bayer Leverkusen en Robin Roefs van Sunderland. "Ik denk dat alle drie de keepers elkaar niet zoveel ontlopen. Dat zijn allemaal jongens die een hoog niveau halen. Want daar gaat het om op een WK."

Het gaat volgens de oud-trainer om verschillende piekmomenten en hij weet dan zeker dat de doelmannen er allemaal kunnen staan. De laatste berichten uit Amerika zijn dat Koeman vandaag (donderdag) kenbaar gaat maken wie tweede en derde doelman achter Verbruggen worden.

Luxeprobleem

Boussaboun denkt dat Flekken in elk geval wel een streepje voor heeft. "Hij laat al jaren zie dat hij een hoog niveau kan halen. Hij heeft in de Premier League gespeeld en nu natuurlijk de Bundesliga. Het is een uitstekende keeper, maar ik denk dat ze elkaar niet veel ontlopen. Maar als je echt moet kiezen dan is Flekken al tijden fit en keept hij altijd."

Het zou voor Roefs, die een goed seizoen kende bij Sunderland, betekenen dat hij genoegen moet nemen met een derde plaats. "Dat is dan wat het is. Maar nogmaals: als Roefs gaat spelen, maak ik me ook geen zorgen", zegt Maaskant. "Dat is ook gewoon goed. Het is een luxepositie voor de komende jaren voor Koeman."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en een wisselende gast elke ochtend de stand van zaken rondom het WK. Op de eerste dag voor de start van het toernooi schoof Ali Boussabon aan en werd natuurlijk Marokko besproken. Ook werd er contact gelegd met verslaggever Aron Kleeven in Amerika die bij de eerste training van Oranje in Kansas City aanwezig was.

De heren bespreken het gedrag van Wout Weghorst, de missie van Ronald Koeman en Boussabon gaat diep in op het weigeren van Somalisch scheidsrechter Omar Artan. Luister de podcast elke dag om 7.30 uur in jouw favoriete podcastapp.

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