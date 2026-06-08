Oud-topvoetballer Robin van Persie is niet langer de trainer van Feyenoord. Zondagavond bevestigde de Rotterdamse club dat de topspits van weleer is ontslagen. Johan Derksen zag het besluit aankomen en vindt het niet meer dan terecht.

Van Persie was sinds eind februari 2025 hoofdcoach van Feyenoord, dat hem tussentijds weghaalde bij sc Heerenveen om de ontslagen Brian Priske op te volgen.

Van Persie viel na een goede seizoensstart ver terug met Feyenoord en werd met de Rotterdammers ternauwernood nummer 2 van de Eredivisie. Dat was voldoende voor Champions League-kwaliicatie.

'Niet zo geschikt'

In zijn podcast Groeten uit Grolloo zegt Johan Derksen: "Ik vind het volkomen begrijpelijk en terecht dat een nieuwe directie geen enkel vertrouwen heeft in meneer Van Persie. Van Persie heeft eigenlijk het hele jaar aangetoond, wat ook al zo was bij sc Heerenveen, dat hij niet zo geschikt is als trainer. Dat het een beginnend trainertje is. Ze hebben het dit jaar gered door Dick Advocaat aan hem te plakken. En dan kun je een trainer al niet meer serieus nemen. Als hij een hulpje nodig heeft achter de schermen."

Hij signaleert dat Van Persie niet uitblonk in personeelsmanagement. ''En daarbij had Van Persie hele grote problemen met spelers", aldus Derksen. "Hij heeft ervoor gezorgd dat Feyenoord te maken kreeg met een enorme kapitaalsvernietiging. Sem Steijn was de duurste aankoop, die het fantastisch deed bij FC Twente. Nou, dat had Van Persie na anderhalve wedstrijd gezien. Die kreeg niet eens ruimte om zich aan te passen in De Kuip. Onbegrijpelijk trouwens dat hij aanvoerder werd."

Onder druk

Ook met Quinten Timber en Quilindschy Hartman waren er botsingen, rakelt De Snor op. "Die nieuwe directie heeft daar geen vertrouwen in. Dat begrijp ik best. Die hebben het jaar geanalyseerd, en willen met een andere trainer beginnen."

De positie van Van Persie stond al enige tijd onder druk. De oud-international zei eind december het vertrouwen te voelen van de directie en Dennis te Kloese, toen nog de algemeen en technisch directeur, vertelde in januari tijdens de nieuwjaarsreceptie vertrouwen te houden in een ommekeer onder leiding van Van Persie. De resultaten bleven matig, waarna werd besloten om Dick Advocaat de rest van het seizoen aan te stellen als adviseur van Van Persie.

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