Topschaatsster Jutta Leerdam is met flair gearriveerd in Milaan voor de Olympische Spelen. Met een privéjet kwam ze aan in Italië. Dit wekte aan de tafel van Vandaag Inside veel irritatie op bij Johan Derksen. "Haar gedrag vind ik ook stuitend."

Leerdam deelde zondag op haar social media de wijze waarop ze afreisde naar Milaan. In een privéjet onder het genot van luxe hapjes, was ze samen met haar zusjes onderweg naar de Winterspelen. Deze plaatjes werden maandagavond ook vertoond bij Vandaag Inside.

'Prima Donna'

Criticaster Derksen liep leeg bij het zien van de beelden. "Ze moet dit zelf niet willen, ze leeft nu al een miljonairsleven met privéjets en zo", zo begon hij. "Haar gedrag vind ik ook stuitend werkelijk, als een soort Prima Donna. Maar zij is niets meer dan die andere schaatsers die ook gewoon met een lijnvlucht gaan. Ik vind dat heel bezopen. Ik had dit als coach niet gepikt."

Gast Valentijn Driessen had meer lof voor Leerdam. "Je ziet bijna alleen maar Jutta, met al die borden langs de snelweg. Je gaat bijna denken dat zij de enige afgevaardigde is namens Nederland. Ze zorgt er wel voor dat het schaatsen internationaal meer op de kaart komt."

In vorm

Leerdam komt in Milaan in actie op twee afstanden. Op de 500 meter en 1000 meter gaat de 27-jarige verloofde van Jake Paul op jacht naar haar eerste olympische gouden medaille. Tijdens het OKT kwam ze nog ten val op de 1000 meter, waar ze tweemaal wereldkampioen op is. Gelukkig voor haar kreeg ze een aanwijsplek na een ijzersterk optreden op de 500 meter.

Anderhalve week geleden toonde Leerdam opnieuw aan in vorm te zijn voor de Spelen. Tijdens de laatste World Cup-wedstrijd in het Duitse Inzell verbrak ze het baanrecord op de kilometer. Daarnaast pakte ze ook knap een zilveren medaille op de 500 meter achter Femke Kok.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.