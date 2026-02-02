Topschaatser Jutta Leerdam deelde zondag op haar sociale media dat ze met een luxe privévliegtuig is aangekomen in Milaan voor de Olympische Spelen. Volgens schaatsicoon Marianne Timmer is dit nog maar het begin van 'dé grote show' die zij en haar verloofde Jake Paul gaan uitvoeren komende weken tijdens de Winterspelen. "Zij hebben de schaatssport in een ander daglicht gezet."

Geen schaatser ter wereld heeft zoveel volgers op sociale media als Leerdam. In de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud vertelt Timmer dan ook dat ze verwacht dat ze in Milaan samen met Paul veel aandacht gaat genereren voor de schaatssport. "Deze twee zijn natuurlijk ook helemaal bezig met een plaatje eromheen. Het is niet alleen maar het schaatsen. Dat wordt één grote Jutta-en-Jake-show."

'Glitter en glamour'

De drievoudig olympisch kampioene ziet dit absoluut niet als iets slechts, ze heeft er zelfs enorm veel zin in. "Dat wordt een feestje om naar te kijken." Volgens haar komt het de schaatssport alleen maar ten goede. "Dat brengt een nieuwe groep toe naar de sport. Geweldig om te zien. Het is een soort glitter en glamour."

Leerdam doet dat uiteraard met haar bekende verloofde Paul. Eind vorig jaar vocht hij nog in een veelbesproken gevecht tegen bokslegende Anthony Joshua. Timmer is ervan overtuigd dat de Amerikaan ook in Milaan aanwezig zal zijn om zijn geliefde aan te moedigen. " Als je kijkt hoe hij er mee bezig is..." Vorige week verschenen er nog beelden van Paul die live vanuit een helikopter aan het toekijken was hoe Leerdam op de 1000 meter het baanrecord van Inzell verbrak. "Zij hebben de schaatssport in een ander daglicht gezet", aldus Timmer.

Bekijk hieronder de aflevering van Dromen van Goud met Marianne Timmer, waarin ze uitgebreid vooruitblikt op de Olympische Spelen in Milaan. Tekst gaat verder onder de video.

'Dat is gewoon gaaf'

Ook Leerdam zelf trekt online al veel aandacht voor de schaatssport. "Ik denk dat die nieuwe commercial daar ook aan meewerkt", zo verklaart Timmer. Sinds twee weken steelt de 27-jarige topschaatser namelijk de show in een tv-reclame van internetprovider Odido. Hier schittert ze samen met haar vader Ruud Leerdam.

Timmer smult van de boodschap van de commercial. Daarin wordt Leerdam namelijk door haar eigen vader neergezet als rolmodel voor jonge meisjes. "Dat is natuurlijk ook mooi. Die boodschap met haar vader aan jonge meiden om je droom achterna te gaan. Dat heb ik ook gedaan als klein meisje, en Jutta ook. Zij is toch een voorbeeld voor een nieuwe generatie. Dat is gewoon gaaf."

