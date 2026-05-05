Schalke-directeur Youri Mulder heeft de promotie van zijn club uitbundig gevierd met zijn nieuwe vriendin. Dat is een goede bekende van het Vandaag Inside-trio Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee. Zij genieten van de verhalen van het koppel.

Schalke 04 stelde zaterdag de terugkeer naar het hoogste niveau veilig. Dat werd uitbundig gevierd tot in de late uurtjes. Mulder is technisch directeur bij de Duitse club. De 57-jarige zoon van oud-profvoetballer Jan Mulder speelde zelf van 1993 tot medio 2002 voor de club uit Gelsenkirchen. Zijn vriendin Wieke Wierda ook bij het kampioensfeest. Zij is visagiste bij onder andere het praatprogramma Vandaag Inside.

Mulder vertelde na afloop van de festiviteiten dat hij niet in een hotel had geslapen, maar in zijn eigen kantoor. "Mijn vriendin kwam van de camping, zoals dat natuurlijk gebruikelijk is voor Nederlanders", grapte hij. "Ze had alles bij zich. We hebben geen tent opgezet, maar we hadden wel een paar matrassen bij ons. Die hebben we in het stadion neergelegd."

'Ik geniet echt'

"Ik geniet echt", zegt Derksen als de overnachting van Mulder bij VI ter sprake komt. Het trio gunt het koppel de liefde enorm. "Kijk Wieke die doet de schmink bij ons en dat is ons jongste zusje", legt hij uit. "Daar zijn we allemaal gek mee en als er een een vinger uitsteekt naar Wieke, dan bijt ik die vinger eraf."

Volgens Derksen heeft ze ook een hele moeilijke tijd gehad. "In de steek gelaten enzovoorts", zegt de oud-voetballer. "En die heeft helemaal de liefde gevonden met die Youri en dat is een wereldgozer. Dan lees ik dat ze dus doorgezakt zijn na het kampioenschap en op de vloer in zijn kantoor geslapen hebben. Wil je het nog romantischer hebben?"

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover