Johan Derksen staat erom bekend dat hij niet altijd tot het eind blijft zitten bij uitzendingen van Vandaag Inside. Dat was ook donderdag weer het geval bij de eerste WK-show. Derksen stapte vroegtijdig op van zijn stoel en liep de studio uit.

Vandaag Inside maakt rondom het WK elke dag één of meerdere uitzendingen vanuit de gloednieuwe studio in Hilversum. Donderdagavond was het tijd voor de eerste show nadat de heren twee weken vakantie kregen na de opnameweken op Curaçao. René van der Gijp, Wilfred Genee en Derksen waren aanwezig en ze werden donderdag vergezeld door presentator Thomas van Groningen aan tafel en Amerika-kenner Raymond Mens aan de iconische bar.

Johan Derksen loopt vroegtijdig weg

Richting het eind van de uitzending vond een opvallend moment plaats. Het gesprek ging onder andere over de uitslagen van middelbare schoolexamens en een politicus die een debat verliet voor een telefoontje van zijn zoon. Derksen kon het dan ook niet laten om hier even de draak mee te steken. Toen de analist merkte dat de uitzending op zijn eind liep, zei hij ineens: 'Mijn vrouw belt'. Vervolgens stond hij, net als de politicus, op uit zijn stoel en verliet hij het decor. Zijn tafelgenoten moesten er ook enorm om lachen.

Voor Derksen is het zeker niet de eerste keer dat hij vroegtijdig van tafel loopt bij Vandaag Inside. Eerder ontketende het opstappen van de oud-voetballer al een forse rel. Derksen stapte toen weg van zijn plek nadat Genee grappen maakte over het lijstje met gespreksonderwerpen dat de analist had aangedragen. "Voor mij is het voorbij. Je bent een geweldige flapdrol", waren de woorden van Derksen toen hij de tafel verliet. Vervolgens kwam hij ook een dag niet opdagen bij het programma.

Vandaag Inside Oranje

Vandaag Inside is de komende weken in ieder geval gericht op het WK voetbal. Het programma is rondom belangrijke wedstrijden meerdere keren te zien op SBS 6 met verschillende uitzendingen. Zo was Vandaag Inside Oranje donderdag al om 20:00 uur en om 23:00 uur te zien rondom de openingswedstrijd van het WK.

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