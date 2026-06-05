Johan Derksen is inmiddels 77 jaar en de altijd uitgesproken oud-voetballer blijkt al flink te hebben nagedacht over zijn uitvaart. En ook daar heeft het boegbeeld van Vandaag Inside een duidelijke mening over: "Ik zie mezelf liever niet in een of ander aftands kannetje op de schoorsteenmantel staan."

In zijn podcast Groeten uit Grolloo bespreken de heren de dood. Er wordt aan Derksen gevraagd hoe hij zijn uitvaart voor zich ziet. "Ik laat me begraven", trapt de oud-voetballer af. "Ik woon in Grolloo tegenover het graf en daar is nog ruimte zat. Want het is een beetje ouderwets, begraven. Maar ik wil geen poespas, laten ze mij maar in de kruiwagen naar de overkant rijden."

Derksen zal Derksen niet zijn als er een pakkende tekst op de grafsteen komt. "Het leven is te kort om slechte sigaren te roken", wil hij het liefst hebben. Henk Kuipers, voormalig leider van motorclub No Surrender en goede vriend van de bekendste sigarenroker van Nederland, zegt dat hij Derksens uitvaart wel voor zijn rekening zal nemen. "Jij gaat er van uit dat ik eerder ga?", reageert de oud-hoofredacteur van VI richting zijn zestien jaar jongere kompaan.

Uitvaarten 'hartstikke duur'

De twee komen op het onderwerp omdat de kosten van een dienst volgens hen tegenwoordig onbetaalbaar zijn. "Het is hartstikke duur. Je bent zomaar een kleine 15.000 euro kwijt als je een begrafenis hebt met een kop koffie en een plakje cake", steekt Derksen van wal. Al voegt hij later toe: "Mijn vriendenkring is op één hand te tellen, dus het wordt toch niet heel erg druk."

"Maar jij hoeft het niet te betalen Johan, want jij bent dan dood", gaat Kuipers verder. Dan wordt duidelijk dat een crematie goedkoper is. "Cor van der Gijp, de oom van René, zei vlak voordat hij stierf tegen mij: 'Geen poespas, laten ze mij maar in die kachel stoppen'", herinnert Derksen zich. Dat is niets, vindt de oud-voetballer van onder meer Veendam. "Ik zie mezelf liever niet in een of ander aftands kannetje op de schoorsteenmantel staan."

Toekomst Johan Derksen

Derksen denkt hardop na over zijn toekomst bij Vandaag Inside. Onlangs verbleef hij met zijn collega's op Curaçao waar iedere dag een aflevering werd gemaakt. In de rubriek In de Wandelgangen ging het over Derksens pensioen, waar hij mysterieus op reageerde.

"Zolang de hebzucht me naar Hilversum drijft", grapte hij, verwijzend naar zijn riante salaris. "Kijk, op mijn leeftijd kun je nooit vooruitkijken. We hebben nog een jaarcontract en ik weet niet hoe ik er na een jaar voor sta." Het is dus nog de vraag of we Derksen ook in 2028 nog op tv kunnen zien.

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