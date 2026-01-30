Niet lang meer en dan gaan de Olympische Winterspelen van start. Schaatskampioene Joy Beune maakt haar debuut op het prestigieuze toernooi en komt al vrij snel in actie. Het zorgt ervoor dat de Nederlandse al op Italiaanse bodem is.

Beune arriveerde met haar teamgenoten van Team IKO X20 die naar de Spelen gaan in het olympisch dorp. Die is gelegen in de wijk Porta Romana in de stad Milaan. Bij aankomst deelde Beune meteen een foto op haar Instagram. Dat kon natuurlijk maar van één ding: de olympische ringen.

Beune maakt olympisch debuut

Beune doet op de Winterspelen mee aan de 3000 meter en ploegenachtervolging. Dat hadden meer afstanden kunnen zijn, maar op het bikkelharde kwalificatiemoment kende ze een persoonlijk drama. Beune werd vierde op de 1500 meter, haar favoriete afstand, waardoor ze een olympisch ticket misliep.

In de beginfase van haar race toen frunnikte de topschaatsster aan haar rits. Dat kwam haar duur te staan. Ze kwam uiteindelijk 17 duizendsten te kort op Marijke Groenewoud, de nummer 3. Een dag later was de dreun nog altijd voelbaar in de benen, waardoor ook de 5000 meter uitliep op een deceptie. Ze kreeg steun vanuit Noorwegen. Haar rivale Ragne Wiklund sprak schande van het feit dat Beune zich niet plaatste op de 1500 meter.

Beune geland in Milaan

Hoe dan ook moet de knop om bij Beune, die op 7 februari al in actie komt op de 3000 meter. Het zorgt ervoor dat ze al vroeg is afgereisd naar Italië. Beune ging na de vorige World Cup in Inzell even naar Nederland om te resetten. De batterij is weer opgeladen en dus is het tijd voor Milaan 2026. Ze kan nu een weekje acclimatiseren in het olympisch dorp, om vervolgens te schitteren op de 3000 meter.

i © Instagram: joybeune

