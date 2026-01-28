Joy Beune zal op 20 januari worden gemist in Milaan. Dan vindt namelijk de 1500 meter plaats op de Olympische Spelen. Beune won alle World Cups die ze reed op die afstand, maar stelde teleur op het meedogenloze olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Haar Noorse rivale Ragne Wiklund vindt haar afwezigheid schandalig. "Het is wreed."

Beune werd in 2025 wereldkampioene op de schaatsmijl en won dit seizoen vier van de vijf World Cups - bij eentje ontbrak ze. Juist op het OKT ging het mis, nadat Beune vroeg in haar rit begon te friemelen aan haar rits. Vanwege de moordende concurrentie in Nederland brak haar dat uiteindelijk op. Antoinette Rijpma-de Jong won de 1500 meter, voor de grote verrassing Femke Kok en Marijke Groenewoud.

'De Nederlandse bond moest ingrijpen'

Bij de laatste test voor de Winterspelen in Milaan deed Kok niet mee aan die afstand, terwijl Rijpma-de Jong en Groenewoud amper in de buurt kwamen van het eremetaal. Op de World Cup in Inzell was het Beune die won voor Miho Takagi en Wiklund. Een hard gelag voor de Nederlandse, vanwege haar afwezigheid in Italië.

"Ik hoop dat Nederland de procedure herziet om dergelijke schandalen op lange termijn te voorkomen", vertelt Wiklund aan Dagbladet over het OKT. "Het is wreed dat ze de wereldbeker helemaal niet meenemen in hun selectie. Het is logisch om degenen die duidelijk de besten zijn vooraf te selecteren. Ze kiezen ervoor om dat niet te doen, en dan ontstaan ​​er dit soort situaties", is haar simpele verklaring.

"Het is triest voor de competitie en zeker ook voor Beune. Ze was constant op zowel de 1500 als de 3000 meter. Ze is mijn belangrijkste concurrent, en dan mag ze alleen de 3000 meter doen op de Olympische Spelen... het is erg teleurstellend", vindt de Noorse.

Beune 'leeg' na overwinning

Zelf kon Beune amper genieten van de zege in Inzell, met wat er allemaal is gebeurd op het OKT. "Natuurlijk is winnen lekker, maar het voelt zo dubbel. Ik heb best hard doorgetraind en dan win ik ook nog. Het voelt heel gek. Ik weet niet", vertelde ze na haar overwinning op vrijdag. Een dag later kwam ze er niet aan te pas op de 3000 meter en sprak ze uit dat ze toe is aan rust.

Schaatslegende Marianne Timmer ziet de pijn bij Beune. "Bij Joy heeft het wel wat gedaan", zei ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Ik zou als ik haar was ook gewoon op mezelf focussen, want ze kan goed schaatsen en even de andere resultaten loslaten. Maar je ziet nog steeds de pijn van die 1500 meter. Ze hoort daar ook (op de Winterspelen, red.), maar de regels bepalen anders."

Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.