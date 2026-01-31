TeamNL hoopt weer grote successen te behalen bij het langebaanschaatsen op de Olympische Winterspelen in Milaan. De Nederlandse toppers moeten dan wel zien af te rekenen met hun buitenlandse concurrentie. Hier zie je alle kanshebbers voor een medaille per afstand op een rij.

500 meter

Bij de mannen moeten Jenning de Boo, Sebas Diniz en Joep Wennemars het doen voor Nederland. Maar met de Amerikaanse sensatie Jordan Stolz hebben ze serieuze concurrentie op de sprintafstand. De 21-jarige is al het hele jaar in vorm en onverslaanbaar op de World Cups. Hij hoopt in Milaan op zijn eerste olympische medaille. Hij debuteerde vier jaar geleden op 17-jarige leeftijd op de 500 en 1000 meter. Toen werd hij dertiende en veertiende.

Ook de Poolse Damian Zurek is een grote kanshebber op een medaille. Hij werd tweede in het World Cup-klassement op de 500 meter, achter Stolz, en werd onlangs Europees kampioen. De Koreaanse Jun-Ho Kim en Yevgeniy Koshkin uit Kazachstan kunnen ook nog verrassen.

Bij de vrouwen is Femke Kok topfavoriete voor het goud. Ook Jutta Leerdam en Anna Boersma komen in actie op de 500 meter. Zij moeten rekening houden met de Amerikaanse Erin Jackson, die het afgelopen seizoen nog met een blessure kampte. Daarnaast moeten ze de Japanse Yukino Yoshida in de gaten houden.

1000 meter

Op de 1000 meter is het opnieuw oppassen voor Stolz. Hij gaat op die afstand de strijd aan met Nederlanders De Boo, Wennemars en Kjeld Nuis. Bovendien moeten zij weer rekening houden met Zurek, die op dit onderdeel ook tweede werd in het World Cup-klassement boven De Boo. Marten Liiv uit Estland is ook een kanshebber.

Bij de vrouwen hoopt Leerdam op het felbegeerde goud op haar favoriete afstand. Ze zal dan revanche moeten nemen op de Japanse Miho Takagi, die vier jaar geleden de snelste was op de 1000 meter. Kok (ook een outsider) en Suzanne Schulting rijden het onderdeel ook voor Nederland.

1500 meter

Stolz kan zijn Spelen mogelijk bezegelen met drie keer olympisch goud, want ook op de 1500 meter is de Amerikaan een kanshebber. Nuis zal getergd zijn hem te verslaan op waarschijnlijk zijn laatste olympische optreden. Wennemars en Tijmen Snel rijden de 1500 meter ook voor Nederland. Zij krijgen ook concurrentie van de Noorse Peder Kongshaug, Chinese Zhongyan Ning en Duitse Finn Sonnekalb.

Bij de vrouwen kan de internationale concurrentie wellicht profiteren van de afwezigheid van wereldkampioene Joy Beune. Takagi (Japan) en Ragne Wiklund (Noorwegen) zullen de strijd aan gaan met Kok, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud.

3000 meter

Beune is wel van de partij op de 3000 meter, net als Groenewoud en Merel Conijn. Wiklund schaatste in Inzell nog een baanrecord en persoonlijk record op die afstand. Vanuit Canada komt concurrentie in de vorm van Valérie Maltais en Isabelle Weidemann. De Italiaanse Francesca Lollobrigida kan met steun van het thuispubliek in Milaan ook nog boven zichzelf uitstijgen. Schaatslegende Martina Sablikova (Tsjechië) wil haar laatste Spelen ongetwijfeld afsluiten met eremetaal. Ze won op alle Spelen sinds 2010 medailles, waaronder drie keer goud. Daarnaast is Nadezhda Morozova (Kazachstan) nog een naam om in de gaten te houden op de 3000 meter.

5000 meter

Op de 5000 meter bij de mannen komt Nederlandse debutant Stijn van de Bunt in actie, net als Chris Huizinga en Marcel Bosker. Zij krijgen internationale concurrentie van Metodej Jilek (Tsjechië), Casey Dawson (Verenigde Staten), Davide Ghiotto (Italië), Timothy Loubineaud (Frankrijk) en Sander Eitrem (Noorwegen), die in Inzell nog de eerste man onder de zes minuten werd op de vijf kilometer.

De langste afstand bij de vrouwen wordt verreden door Conijn en Bente Kerkhoff. Buitenlandse kanshebbers op een medaille zijn Lollobrigida, Weidemann, Wiklund en Sablikova.

10.000 meter

Van de Bunt en Jorrit Bergsma komen voor Nederland in actie op de langste afstand bij de mannen. Ze nemen het op tegen Jilek, die op de lange afstanden bovenaan eindigde in het World Cup-klassement. Ook Eitrem en Ghiotto maken kans op een medaille op de 10.000 meter.

Mass start

Op de mass start krijgen Nederlandse mannen Van de Bunt en Bergsma concurrentie van Andrea Giovannini (Italië), hij is favoriet voor een medaille maar moet het wel zonder teamgenoot doen. Duitsland is met Felix Maly ook een kanshebber. Daarnaast is het oppassen voor de Tsjech Jilek, Oostenrijker Gabriel Odor, Zwitser Livio Wenger en Belg Bart Swings.

Bij de vrouwen bieden Lollobrigida (Italië), Mia Manganello (Verenigde Staten), Blondin en Maltais (Canada) tegenstand aan Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff.

