Jake Paul blijkt niet zo onder de indruk van de atletische capaciteiten van zijn verloofde Jutta Leerdam. De olympisch schaatskampioene werd door hem in de maling genomen en reageert met gefronste wenkbrauwen.

Leerdam en Paul zijn al jaren samen en sinds maart 2025 verloofd. Het schaatsicoon beleefde dit jaar het hoogtepunt in haar carrière door olympisch goud te winnen op de 1000 meter tijdens de Winterspelen van Milaan. Daarnaast heeft ze nog talloze medailles bij elkaar geschaatst tijdens Europese en wereldkampioenschappen.

'Alle hoop verdwenen'

Toch blijkt Paul daar niet van onder de indruk. Dat laat hij merken in een bericht aan hun toekomstige zoon. De Amerikaanse bokser laat Leerdam een gesproken tekst horen, terwijl hij hen beiden filmt. "Lieve toekomstige zoon", begint het. Leerdam kijkt op dat moment al verbaasd in de richting van haar geliefde.

Maar het ergste moet nog komen. "Het spijt me je te moeten vertellen dat ik geen rekening heb gehouden met de atletische capaciteiten van je moeder toen ik met haar trouwde", klinkt het. "Alle hoop op een carrière in de NBA is uit zicht verdwenen." De 27-jarige Nederlandse trekt vol ongeloof haar wenkbrauwen op en kijkt vanuit haar ooghoeken naar Paul. Die begint hard te lachen. "Ik moest dit doen", schrijft hij bij de video op TikTok.

Kinderwens en schaatscarrière

Leerdam en Paul hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze een kinderwens hebben. De twee genieten na het afgelopen schaatsseizoen van het leven samen. De Nederlandse is veel in de Verenigde Staten te vinden, maar is deze week weer even terug in eigen land.

Het is nog onduidelijk hoe ze haar toekomst verder zal gaan invullen. Ze traint veel in de gym van haar verloofde, maar heeft nog niet op het ijs gestaan in aanloop naar het nieuwe seizoen, dat in oktober begint. Bovendien is haar eigen ploeg, Team KaFra, opgeheven. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat ze dit jaar terugkeert op het ijs.