Jutta Leerdam hint tegen Jake Paul op deelname aan Olympische Zomerspelen: 'Misschien in 2028'

Voor Jutta Leerdam staat alles in het teken van de Olympische Spelen van volgend jaar in Milaan. Ze hoopt daar de kroon op haar carrière te zetten door een gouden medaille te winnen. De kans is groot dat de topschaatsster na de Spelen van volgend jaar met pensioen gaat, maar hint in de serie Paul American op een carrière in een andere sport. Tot grote schrik van geliefde Jake Paul.

Leerdam en Paul varen in de nieuwste aflevering op een bootje door Amsterdam. Tijdens dat tochtje vertelt de topschaatsster dat ze er enorm naar uitkijkt om eindelijk een keertje kerst te vieren met de familie. "Ik kan niet wachten om dat te doen, omdat ik jarenlang geen kerst heb kunnen vieren", zegt Leerdam tegen haar inmiddels verloofde.

Schaatscoach Jutta Leerdam spreekt Jake Paul toe in Thialf en geeft eerlijke mening over relatie Je kunt er de afgelopen jaren niet omheen: Jutta Leerdam heeft een relatie met Jake Paul. De Nederlandse topschaatsster werd dit voorjaar ten huwelijk gevraagd en is dolgelukkig met de Amerikaan. Hoe belangrijk hun band is, blijkt wel als Paul het afgelopen schaatsseizoen een bezoekje brengt aan Leerdam in Nederland.

Leerdam grapt over deelname aan Zomerspelen

Voor de schaatsster staan er in die periode tenslotte heel vaak belangrijke wedstrijden op het programma. "Dat kun je nog steeds niet, je schaatst", merkt Paul dan ook op. Dat zal echter niet lang meer duren. "Over twee jaar kan het", reageert Leerdam. De schaatsster kondigde eerder in de serie al aan dat de Spelen van 2026 haar laatste zullen zijn.

Topschaatsster Jutta Leerdam leidt dubbelleven: 'Dat is soms verwarrend' Topschaatsster Jutta Leerdam heeft het gevoel dat ze twee verschillende levens leidt. Dat laat de Nederlandse weten op sociale media. Eén daarvan is met haar vriend Jake Paul.

De beelden zijn in de zomer van 2024 gemaakt en Paul begint direct te rekenen. "We hebben nog maar 18 maanden, toch?", vraagt hij aan Leerdam. Zij bevestigt dat, maar laat hem dan nog even schrikken: "Tenzij ik ga baanwielrennen tijdens de Zomerspelen." "Niets ervan", is Paul duidelijk. "Misschien op de Spelen van 2028", probeert Leerdam hem nog een keertje uit de tent te lokken.

Laatste kans op olympisch goud

Het lijkt er dus niet op dat Leerdam ooit op de Zomerspelen te zien zal zijn en dat betekent dat ze volgend jaar in Milaan haar laatste kans op olympisch goud zal moeten pakken. De topschaatsster pakte al heel veel titels, maar de olympische titel ontbreekt nog op haar erelijst. Leerdam heeft wel al een medaille in haar bezit, maar dat is een zilveren. Ze eindigde op de 1000 meter tweede achter Miho Takagi.

Topschaatsster Jutta Leerdam zorgt bij terugkeer in Nederland voor verbazing bij volgers Jutta Leerdam is begonnen aan haar laatste olympische reis. De Nederlandse topschaatsster is terug na een hele poos Puerto Rico, waar ze bij haar verloofde Jake Paul vertoefde. Voor die verloving ontving Leerdam een peperdure ring, alleen die is in geen velden of wegen te bekennen in Nederland.

Ondanks het feit dat het afgelopen schaatsseizoen pas in maart ten einde kwam, is Leerdam alweer druk bezig met de voorbereidingen op de nieuwe jaargang. Ze bracht ruim een maand door met Paul aan de andere kant van de wereld, maar vloog onlangs weer terug naar Nederland.