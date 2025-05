Schaatscoach Jutta Leerdam spreekt Jake Paul toe in Thialf en geeft eerlijke mening over relatie

Je kunt er de afgelopen jaren niet omheen: Jutta Leerdam heeft een relatie met Jake Paul. De Nederlandse topschaatsster werd dit voorjaar ten huwelijk gevraagd en is dolgelukkig met de Amerikaan. Hoe belangrijk hun band is, blijkt wel als Paul het afgelopen schaatsseizoen een bezoekje brengt aan Leerdam in Nederland.

In de realityserie Paul American, met uiteraard Jake en Jutta veelvuldig in beeld, wordt een reis van de Amerikaan aan Leerdam uitgebreid in beeld gebracht. De hereniging vond het afgelopen najaar plaats tijdens het schaatsseizoen. Heel veel tijd om samen bij te praten was er niet toen Paul na twee maanden zijn geliefde weer zag, want Leerdam moest meteen door naar Thialf om te trainen.

Paul ging vrolijk mee naar de schaatstempel en hoewel hij behoorlijk moe was genoot hij volop. De verloofde van Leerdam filmde hoe snel zij over het ijs schaatsste en maakte ook een praatje met Kosta Poltavets. Dat is de schaatscoach van Leerdam sinds ze er ruim een jaar geleden voor koos om op eigen houtje verder te gaan na haar vertrek bij het toenmalige Schaatsteam Jumbo.

De mening van Leerdams coach

Poltavets ziet Paul langs de kant staat en knoopt een gesprek aan. "Fijn dat je er bent. Ze doet het goed", vindt de ervaren coach. Paul kan er om lachen. "Zo gaat het met het boksen ook. Als zij er is, sla ik harder." Nadat Poltavets nog even een duim opsteekt, neemt hij buiten het zicht van Paul om de tijd om voor de camera's van de realityserie te vertellen over het liefdeskoppel.

En de doorgewinterde schaatscoach is uiterst positief. "Dan moet ik ook gewoon toevoegen: Jake heeft een heel goede invloed op Jutta. Heel veel mensen denken dat het afleidt, maar ik zie dat anders. Als iemand plezier heeft, is dat de eerste stap tot succes. De rest komt vanzelf."

Laatste Olympische Spelen voor Leerdam

Het uiteindelijke gedroomde succes van Leerdam is goud op de Olympische Spelen. Die staan over negen maanden op het programma. Leerdam gaf recent aan dat het haar laatste kans wordt om een keer olympisch kampioen te worden. Ze gaat niet door tot de Spelen van 2030, waardoor ze over een jaar goud 'moet' winnen.